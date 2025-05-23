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深化 iNGO 外交 林佳龍：讓世界看見民主台灣的社會能量

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
外交部長林佳龍。（記者林伯東／攝影）
外交部長林佳龍。（記者林伯東／攝影）

外交部林佳龍23日接見「國際青年商會中華民國總會」總會長蔡政諺及其團隊，青商總會即將代表台灣前往蒙古國首都烏蘭巴托，出席2025年亞太大會，並爭取2026年主辦權。林佳龍對此表達支持與祝福，期待透過國際非政府組織（iNGO）帶動民間交流合作，讓世界看見民主台灣的社會能量。

林佳龍指出，台灣蓬勃發展的民間社團，需要民主沃土才得以茁壯。他特別肯定青商會、扶輪社、同濟會及獅子會等四大社團，發揮非政府組織（NGO）外交的力量，透過民間交流拓展台灣的外交空間，「帶著台灣走向世界，也邀請世界走進台灣」。

回顧過去，林佳龍在擔任台中市長期間就深信iNGO是台灣重要的社會資本，並與外交部合作推動iNGO來台駐點，奠定深化國際交流的基礎。如今這項政策持續推進，外交部也正籌設iNGO中心，林佳龍也十分支持各項民間社團的國際交流計畫，並積極出席相關活動。

林佳龍表示，樂見青商會將聯合國永續發展目標納入重點推展項目，蔡政諺總會長也鼓勵各分會在與國外友會交流時，能結合地方創生，展現台灣在地文化與特色，例如蔡政諺便曾帶領國際友人走訪北港朝天宮，親身體驗「北港藝閣」的魅力。

林佳龍強調：「越在地，就越國際！」他期待未來透過更多iNGO帶動民間合作交流，實踐「人人都是外交官」的精神，持續讓世界看見台灣。

社團 林佳龍 外交部

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