王子麵變身！味王推出「王子杯麵」搶攻超商通路

味王（1203）經典零食品牌「王子麵」自1970年上市至今，深耕台灣市場逾半世紀，成為眾多消費者成長記憶中的共同味道。2025年味王以「王子麵」為基礎，宣布品牌全面升級，作為台灣首創的零食IP，正式推出全新產品「王子杯麵」，預計將掀起新一波話題熱潮。

味王表示，王子麵長年在市場上擁有重要地位，品牌延伸的小王子麵，自2002年上市以來也深獲消費者喜愛。為呼應市場需求並進一步提升品牌認知，今年年中推出的「王子杯麵」以大膽創新的設計，導入「味王小王子」IP圖像魚板，增添趣味與視覺辨識度，讓消費者在享用泡麵的同時，還能感受王子麵一直陪伴在身邊。

新上市的「王子杯麵」提供兩款風味選擇，包括經典濃郁香氣的「濃濃牛肉」與富含海味鮮甜的「鮮鮮海味」，搭配獨家IP魚板設計，兼顧美味與趣味，提升整體食用體驗。包裝設計方面，亦呼應現代設計潮流，重新繪製的「小王子」角色圖像眼神更加水亮，形象更顯活潑可愛，體現品牌的持續創新與創意。

「王子杯麵」以「王子麵千變萬變，美味不變」為宣傳文案，藉以溝通味王在未來IP發展上，抱持著更豐富的可能性；於2025年5月28日至7月8日在全台全家便利商店搶先販售，開賣期間推出限時優惠活動，消費者購買第二件可享六折優惠；於同時間在全家便利商店上市，味王零食新品「QQ小方干」原味及蒜味，購買第二件可享六折優惠、第三件可享七五折優惠，搭配指定啤酒可折扣十五元之優惠，想搶鮮品嚐味王全新好味就到全家便利商店。

除通路策略外，味王亦規劃實體快閃活動，將於6/26(四)至6/30(一)在台北誠品生活南西設置「王子杯麵」主題網美牆，邀請民眾拍照打卡。活動期間的6/28(六)、6/29(日)兩日下午02:00舉辦限時快閃互動活動，現場跟主題網美牆拍攝IG 限時動態並上傳，或參與互動小遊戲者，即有機會獲得免費杯麵一杯；王子麵也與知名奶蓋手搖飲「WHO'S TEA 鬍子茶」聯名合作，於指定期間消費任一杯飲品，即可加購復古又可愛的聯名款周邊，好喝、好吃、好看、好用，各種療癒一次擁有。