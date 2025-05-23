安特羅與越南巴斯德合辦腸病毒論壇 布局當地防疫市場

國光生（4142）子公司安特羅（6564）23日宣布，與越南巴斯德研究所共同於越南胡志明市舉辦「台越腸病毒疫情防治及疫苗合作開發國際論壇」，越南代表於會中指出，因應腸病毒疫情持續盛行，越南對疫苗需求迫切，政府對腸病毒疫苗引進採取更正面與開放態度，除了鼓勵進口，也積極支持技術轉移及在地生產。

安特羅表示，該公司已與越南國營最大疫苗製造商VABIOTECH簽署疫苗代理和技術轉移合作協議，將配合越南政策深化合作，以滿足越南在保護幼兒健康及疫苗在地化的防疫政策需求。

這次論壇由巴斯德研究所所長、醫學博士兼副教授（PGS.TS.BSCKII Nguyễn Vũ Trung）主持，吸引來自越南衛生部、胡志明市巴斯德研究所、疾管中心、藥政機構、越南兒童醫院等近百位官方代表、醫師與專家出席，越南胡志明市巴斯德研究所疾病控制與預防科醫師（Phan Thị Ngọc Uyên）亦於會中發表越南近年EV71腸病毒的流行病學分析。

台中榮總兒童感染科醫師陳伯彥應邀於論壇中發表台灣的疫情觀察與疫苗接種狀況，他指出，幼兒特別容易感染EV71，且重症進展迅速，呼籲應強化疫苗接種以防範嚴重併發症與疫情爆發；EV71感染高峰年齡為1至3歲，而目前尚無有效治療方式，因此預防接種成為保護幼兒的關鍵。陳伯彥強調，目前核准使用的EV71疫苗皆具良好安全性與保護力，能在學齡前提供足夠免疫力，避免重症與群聚感染。

安特羅腸病毒疫苗越南三期臨床試驗主持人、胡志明市巴斯德研究所醫師LUONG Chan Quang特別於會中發表台灣安特羅腸病毒EV71疫苗三期臨床試驗成果。

LUONG Chan Quang指出，這項三期臨床試驗共納入3,993位年齡介於2個月至6歲之幼兒，試驗時程橫跨COVID-19疫情後、適逢越南爆發腸病毒71型大流行，極具實戰意義。過去數年新冠疫情導致孩童減少接觸性傳染病，累積出顯著的「免疫負債」，在疫情趨緩後爆發更嚴重的腸病毒感染。這項臨床試驗恰於此背景下執行，不僅在真實世界中驗證疫苗保護力，也為數以千計家庭帶來具體希望。

試驗數據顯示，安特羅腸病毒EV71疫苗總體疫苗療效保護力達99.21%，在預防住院與重症方面保護率更高達100%、安全性極為良好，疫苗對多種流行亞型(如B5、C2、C4、C5)展現高度交叉保護力，完全符合越南政府防疫政策所需的關鍵指標。

VABIOTECH（VBT）董事長Dr. PHAM VAN HUNG也強調，VBT隸屬於越南衛生部，為越南歷史最悠久、最具代表性的疫苗與生物製劑國營製造公司，長年肩負越南公費疫苗供應重責，更在COVID-19疫情期間承擔疫苗技術轉移與本地化生產的關鍵角色，堪稱守護越南公共衛生防線的核心力量。

VBT強調，在見證安特羅腸病毒EV71疫苗在三期試驗展現的國際水準後，更堅信這款疫苗將是守護越南孩童健康的重要利器。此次與安特羅的合作，不僅是對台灣疫苗研發實力的肯定，更是兩國防疫使命的延續。如同國光與安特羅多年致力守護台灣人民健康，VBT也肩負守衛越南下一代的責任。

安特羅總經理張哲瑋表示，自2024年與越南國營疫苗龍頭VABIOTECH簽訂腸病毒疫苗代理銷售合約後，雙方即展開雙軌合作，第一階段將以原裝進口方式快速導入越南市場，滿足當地即時防疫需求；第二階段同步啟動技術轉移作業，推動疫苗在地化生產，以強化疫苗可近性與供應穩定性。

張哲瑋指出，此合作案不僅象徵台灣創新疫苗技術獲得國際肯定，更為東協疫苗供應鏈注入新動能。越南是進入東協的關鍵前哨，安特羅已陸續向越南、澳門及多個東南亞國家遞交藥證申請，以實際行動推動疫苗區域布局。

「我們以守護台灣孩童的初心，擴展為守護東南亞幼童的承諾，目標搶占一年逾二千萬劑的區域市場，讓台灣研發的創新疫苗成為亞洲防疫的中堅力量。」張哲瑋強調。