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盼法院不通過重整！中鼎公告「三點」說明
中鼎（9933）23日表示，針對網路上討論GCEH重整計畫遭特定債權人反對，希望法院不通過重整一事，公司特說明三點。
中鼎指出，第一，提出反對者為無擔保債權人委員會，由於其未參與重整計畫的事先協商，且未在重整計畫中獲得利益，因此對重整計畫表示反對實屬正常、且在預料之內。
第二，GCEH將於5月29日法院開庭(2nd Day Hearing)前，與無擔保債權人委員會協商和解，並修訂Disclosure Statement以揭露及補足無擔保債權人委員會所稱不足之資訊，進而促使無擔保債權人委員會於開庭時調整其反對立場。
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