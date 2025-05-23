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台驊旗下T3CO韻驊共享辦公室歡慶營運一周年 打造創業者的第二個家

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北即時報導
台驊控股的共享辦公室周年。（台驊提供）
台驊控股的共享辦公室周年。（台驊提供）

台驊控股（2636）集團旗下共享辦公品牌T3CO營運一周年。集團創辦人顏益財並期望透過多元的活動內容，促進創業者間的交流合作，激盪新一輪的創意與機會。

顏益財23日並分享其多年創業歷程與企業經營的核心理念，與新創夥伴們分享創業歷程中的甘苦交織與體悟分享。現場亦規劃自由交流時段、互動抽獎與茶點輕食，期望透過多元的活動內容，促進創業者間的交流合作，激盪新一輪的創意與機會。

顏益財指出，自T3CO正式開幕以來，秉持台驊控股「Technology（創新）、Trust（誠信）、Total Solution（整合服務）」的核心價值，持續投入資源，優化辦公空間與整體設備，從電子升降桌、輕隔間座位，到會議室、淋浴間、哺乳室等細緻配置。

皆展現對細節與使用者感受的重視。T3CO 不僅是一處工作場域，更是創業旅途中的一處落腳點——期盼打造的是一個兼具專業質感與人文溫度的空間，讓在此工作的夥伴們，皆能感受到歸屬與向前的力量。

T3CO 位於台北信義區核心地段，占地375坪，擁有開闊高樓層視野與完善設施，提供流動座位、固定工位、獨立辦公室等多元選項。無論是懷抱創意啟程的新創團隊，或正穩步成長的成熟企業，都能在這裡找到屬於自己的定位與支持。

T3CO亦開放空間租借，配備專業音響與投影設備，最多可容納 50 人，是舉辦講座、說明會、活動分享的理想場域。T3CO 更重視社群的養成與資源的交流。過去一年舉辦多場主題工作坊、產業對談與會員專屬 Happy Hour，協助會員在早期階段即能連結合作夥伴、拓展事業網絡。

創業 3C

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