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八方雲集旗下品牌急速收攤！全台20多家...今僅剩個位數
八方雲集（2753）旗下素食品牌「芳珍蔬食」，近期陸續關掉多家分店，由今年年初的20幾家店，統計至5月僅剩七間店。八方雲集對外表示，集團是多品牌的連鎖加盟型態，配合消費者需求和飲食習慣變化，靈活進行多品牌策略調整。
八方雲集2021年推出蔬食品牌「芳珍蔬食」，主打蔬食專賣店，包括水餃、煎餃、乾拌麵等，在2024年底芳珍蔬食共有28家，在今年卻陸續收攤至僅剩七家門市，而創始店中山復民店於2021年12月29日開幕，也逃不過熄燈的命運，現址已改為八方雲集。
據芳珍蔬食官網顯示，目前全台僅剩七間分店分別為台北市林森南店、新北市中和景新店、新北市新莊昌平店、新北市淡水學府店、桃園八德義勇店、雲林斗六民生南店及台南崇善店。
八方雲集日前表示，「汰弱留強」的品牌展店策略，主要著重於品牌能對營運獲利的成果發揮正向綜效，必須考量能為股東、投資人及消費者創造最大價值，以品牌價值與營業利益為前提下，追求店數穩健增長。
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