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SCFI 運價指數連三漲！美國運力需求推升全球運價

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北即時報導
遠東到美國每FEU(40呎櫃)價格繼續漲，遠東到美西漲幅5.95%、遠東到美東每FEU(40呎櫃)漲幅5.28%，已開始推升全球運價一起漲，運價指數連三漲。（路透）
遠東到美國每FEU(40呎櫃)價格繼續漲，遠東到美西漲幅5.95%、遠東到美東每FEU(40呎櫃)漲幅5.28%，已開始推升全球運價一起漲，運價指數連三漲。（路透）

遠東到美國每FEU(40呎櫃)價格繼續漲，遠東到美西漲幅5.95%、遠東到美東每FEU(40呎櫃)漲幅5.28%，已開始推升全球運價一起漲，運價指數連三漲。

全球已經開始出現缺船、缺櫃排擠效應，最新一期上海集裝箱出口(SCFI)運價指數於23日出爐，指數上漲106.73點至1,586.12點，周漲幅7.21%。其中遠東到歐洲運價、地中海運價漲幅都超過一成以上。

根據最新一期出爐運價，原本表現低迷的遠東到歐洲運價每TEU(20呎櫃)達1,317美元，較前一期上漲163美元，周漲幅14.12%；遠東到地中海運價每TEU(20呎櫃)達2,328美元，較前一期上漲246美元，周漲幅11.81%。

遠東到美西每FEU(40呎櫃)達3,275美元，較前一期大漲184美元，漲幅5.95%；遠東到美東每FEU(40呎櫃)達4,284美元，較前一期大漲215美元，漲幅5.28%。

近洋線方面，遠東到東南亞每TEU(20呎櫃)與前一期上漲6美元，漲幅1.38%；遠東到日本關西、遠東到日本關東每TEU(20呎櫃)與前一期持平，遠東到韓國每TEU(20呎櫃)下跌4美元。

貨櫃 美國

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