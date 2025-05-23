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明星商品大升級！味王王子麵推杯麵 搶攻百億速食麵商機
味王今天表示，旗下經典零食品牌「王子麵」升級進軍杯麵市場，將在28日於超商首度推出「王子杯麵」，搶攻快速成長的泡麵商機，希望能帶動麵類業績成長。
根據統計，2023年台灣泡麵產值達新台幣137億元，年成長5.5%。台灣杯麵市場市占率第一名為統一集團旗下的來一客，去年推新口味挑戰韓式泡麵市場，嘉義林聰明沙鍋魚頭去年12月也首度跨界推出杯麵，金車杯麵品牌漢寶2023年回歸，杯麵市場可說迎來戰國時代。
為創造王子麵品牌IP價值，味王近年積極跨界合作。味王表示，為了創造王子麵IP營收，先前陸續與連鎖飲料店、襪子品牌聯名，為呼應市場需求，並進一步提升品牌認知，也看好杯麵市場近年蓬勃發展，今年年中推出「王子杯麵」，導入味王小王子IP圖像魚板，希望提升麵類營收占比，目前味王麵類營收占比23至25%。
此外，味王表示，台灣營收占比37%，近期台幣急升，但因味王海外營收占比高達63%，其中泰國占比約40%，越南23%，第2季可能會有匯兌損失，因此現在會儘量維持內銷銷量成長，但也會持續開發其他海外市場。
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