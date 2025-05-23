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北北基桃台鐵熱門交易站點一次看！汐科最熱、這兩站千萬有找

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導
房市示意圖。圖／永慶房產集團
房市示意圖。圖／永慶房產集團

隨著區域交通建設日益完善，北北基桃生活圈的連結更加緊密，鐵路沿線地區的房地產交易熱度持續升溫，成為民眾購屋時的重要參考依據。永慶房產集團根據實價登錄資料，盤點台北、新北、基隆、桃園台鐵熱門交易站點，其中，以汐科、萬華及板橋車站的房市交易最為熱絡，而在總價方面，中壢與基隆車站周邊則被視為高CP值的區域，總價千萬元以內即可入手。

數據顯示，汐科火車站以高達363件交易量，成為北北基桃地區台鐵沿線房市最熱絡的站點。永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，汐科站雖位於新北市，但火車一站即可抵達台北市，鄰近國道三號，交通便利性高。區域內聚集多家科技企業與辦公大樓，帶來大量就業機會，加上遠雄購物中心等生活機能成熟，房價又比台北市親民，成為通勤族購屋熱門區域。

萬華與板橋火車站則分別以逾300件交易量緊追其後。陳金萍分析，萬華車站位處台北市，區域內中古屋比例高、住宅老舊，加上特殊生活環境，導致房價相對親民，屬於北市房價凹陷區。不過鄰近捷運龍山寺站，未來還有萬大線行經，交通便利性有望再提升，吸引不少小資族與置產族進場。

板橋車站則為新北核心，不僅擁有台鐵、高鐵、捷運等多鐵共構優勢，亦為政經中心。區域商業機能發達、人口集中，剛性需求強勁，加上房價與北市萬華相近，但交通與發展潛力更具優勢，也帶動交易熱度持續上升。

觀察房價部分，中壢與基隆火車站周邊平均總價皆不到1,000萬元。陳金萍表示，中壢車站至台北市中心通勤時間約50分鐘，因車站周邊為早期發展地區，市容較為老舊，住宅屋齡相對較大，房價基期低、因此仍有不少總價千萬內的住宅產品。不過，當地生活機能完整，且未來機場捷運與捷運綠線將延伸至中壢站，大幅提升聯外交通便利性，吸引不少看好發展潛力的小資族與首購族進場購屋。

至於基隆車站周邊平均總價僅約626萬元，平均單價是台鐵熱門交易站點前十名中唯一的1字頭，主要因區域開發時間早，多數住宅屋齡達40年上下，加上地形與氣候影響，且交通建設發展相對緩慢，使房價長期偏低。然而，基隆市區機能完備、商圈密集，且未來規劃有捷運延伸至基隆，交通機能有望大幅提升，帶動購屋族關注，也使該站交易量擠進北北基桃前十名。

資料來源／永慶房產集團
資料來源／永慶房產集團

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