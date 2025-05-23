國泰航空參加2025 TTE 推優惠 全球71個航點85折起

「2025 TTE台北國際觀光博覽會」於23日起至5月26日，於台北世貿一館展開，國泰航空今年以「READY TO FLY」為攤位主題，推出全球71個精選航點最優85折起的限時優惠，現場消費還有機會抽中「萬元機票折抵金」。

國泰航空特別在B831攤位打造超吸睛打卡點，整體以機場為靈感打造沉浸式展區，不但重現了日前在Mitsui Shopping Park LaLaport南港的「國泰航空Cathay Shop快閃店」中，備受大人小孩喜愛的「A350-900巨型飛機模型」，還可以看見登機門、行李轉盤等，完美還原登機場景，讓人彷彿一秒進入旅遊模式。

即日起至5月26日，於國泰航空旅展攤位預訂全球71個精選航點享最優85折起！本次亮點航點包括2025年全新香港直飛航點——啤酒文化之都慕尼黑、適逢天主教禧年的羅馬、古今交融的布魯塞爾，還有美式牛仔風情的達拉斯與絲路名城烏魯木齊，輕鬆開啟精彩旅程。

國泰航空指出，旅展現場同步販售多款高人氣國泰航空周邊商品，從飛機模型、航點系列商品到旅行實用配件一應俱全，更有可愛的機師及空服員制服童裝、小熊玩偶等航空精品。現場持聯名卡消費享9折優惠，凡消費即贈品牌環保袋或摺疊扇。

除了優惠機票及質感商品外，國泰航空表示，旅展現場還可為旅人包辦住宿及當地玩樂套票，國泰航空一站式旅遊預訂平台 Cathay Holidays，提供旅客從規劃假期到預訂行程的無縫體驗。5月31日前，凡於 Cathay Holidays 預訂住宿或當地體驗商品，單筆消費滿 TWD 20,000，即可享雙倍「亞洲萬里通」里數，還有精選飯店最低 85 折優惠。此外，凡於「2025 TTE台北國際觀光博覽會」現場購買機票、飯店、行程任一筆訂單或購買品牌質感選物滿TWD1,000以上，即可參與趣味扭蛋遊戲，有機會抽中最大獎「萬元機票折抵金」。

來國泰航空旅展攤位還能拿好禮，民眾現場出示國泰航空的國泰會員號碼，即可獲得「國泰航空小燈磁鐵」乙個，帶走專屬於你的飛行紀念。完成現場打卡任務，還能領取「Cathay Holidays 購物袋」，數量有限，送完為止。好禮滿載，現在就準備出發——Ready to fly。