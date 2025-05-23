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2025南科就業嘉年華高雄登場 產學攜手共創未來

經濟日報／ 記者吳秉鍇/高雄即時報導
南科管理局23日在高雄科學園區舉辦「2025南科就業追夢嘉年華」。照片／管理局提供
南科管理局23日在高雄科學園區舉辦「2025南科就業追夢嘉年華」。照片／管理局提供

隨著全球AI科技蓬勃發展，半導體產業鏈持續擴張，南部科學園區已成為高科技產業的重要研發生產基地，帶動南臺灣科技人才需求大幅上升。南科管理局23日在高雄科學園區舉辦「2025南科就業追夢嘉年華」，邀集產官學界齊聚一堂，促進產學媒合交流，讓南部青年深入認識科技產業，鼓勵學子勇敢追夢，在南部成就夢想。

本次活動參與學校涵蓋中山、中華醫事、文藻、成大、長榮、屏東、屏科大、高科大、義守及臺東大學等10所學校；園區廠商如川益、生合、全球安聯、亞福儲能、東台精機、泰陞、國巨、微體、新揚、新應材、萬潤、榮眾、廣泰、緯穎、臻鼎、默克(賽孚思)、聯合骨科與醫百等18家企業熱情參與，共釋出逾300個職缺。

南科管理局鄭秀絨局長表示，南部科學園區匯聚半導體、智慧製造及生技醫療等關鍵產業，在行政院「大南方新矽谷」政策推動下，園區營業額逐年攀升，穩坐全臺科學園區冠軍。隨著產業蓬勃發展，吸引眾多國內外優質企業進駐，同時嘉義、橋頭、楠梓及屏東等新設園區積極開發中，為南部地區創造大量的就業機會，不僅有助於南部學子就地發展，更歡迎北部青年、外籍學生前來就業。

而世界各國亦積極邀請我國企業前往投資，並與南科園區管理經驗交流，提升臺灣國際能見度。國科會南科管理局將持續攜手廠商與各大專校院，深化推動產學合作，平衡產業與學術間的落差，透過學長姐給問、見見薪世面等活動，瞭解高科技產業實務現況，並以企業實習、專業儲訓課程等多元途徑培育優秀人才。

本活動透過生涯探索講座、企業攤位徵才及企業實地參訪等，讓南部青年對高科技產業有更深刻的理解與認識，接軌未來職涯。現場設有美食攤位，宛如嘉年華盛會，共吸引超過300人參與，場面熱鬧非凡。未來，南科管理局將持續與地方政府攜手合作，共同打造南部宜居宜業的科技生活圈。

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