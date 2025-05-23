月租78萬破紀錄 信義豪宅租金刷新「住宅租金」天價
近期房市受大環境衝擊而景氣冷淡，惟租賃市場逆勢走強。住商機構觀察實價資料指出，北市信義區知名租賃社區「新光信義傑仕堡」3樓戶，3月底以每月78萬元租出，創下住宅租金最高總價紀錄。住商機構企劃研究室公關主任賴志昶表示，隨著台灣經濟持續成長，外國大廠紛紛進駐，帶動對此類高端豪宅的剛性租賃需求，未來租金仍難以大幅下滑。
根據實價登錄，「新光信義傑仕堡」3樓戶約304.1坪，租金單價達2565.2元，租金水平不僅媲美北市熱門商辦價格，且總價創住宅租賃新高。賴志昶分析，此社區鄰近捷運象山站及台北101，商業機能完整，加上由知名飯店管理，滿足外國高階主管對豪宅式服務的需求，租金支撐力強。
同時，松山區「文華苑」與大安區「敦南御所」等豪宅也有租賃交易，月租總價約44至53萬元。賴志昶指出，這類高租金豪宅的投報率普遍偏低，像「文華苑」5樓戶租金投報率不足2%，屋主出租主要是為了部分補貼高昂持有成本，而非追求高投資報酬。
住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨指出，「新光信義傑仕堡」78萬元月租，年租金高達936萬元，這價格可購買雙北中古套房，但頂級租客多寧願租不買。她分析主要原因包括：一，租客多為外籍人士或僑民，購屋不便；二，信義計畫區住宅供給稀缺，高端飯店式管理社區更少，急需者願意支付高租金；三，央行近期針對高總價住宅實施信用管制，貸款成數受限，豪宅客選擇先租後買以保留資產與現金流彈性。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言