月租78萬破紀錄 信義豪宅租金刷新「住宅租金」天價

近期房市受大環境衝擊而景氣冷淡，惟租賃市場逆勢走強。住商機構觀察實價資料指出，北市信義區知名租賃社區「新光信義傑仕堡」3樓戶，3月底以每月78萬元租出，創下住宅租金最高總價紀錄。住商機構企劃研究室公關主任賴志昶表示，隨著台灣經濟持續成長，外國大廠紛紛進駐，帶動對此類高端豪宅的剛性租賃需求，未來租金仍難以大幅下滑。

根據實價登錄，「新光信義傑仕堡」3樓戶約304.1坪，租金單價達2565.2元，租金水平不僅媲美北市熱門商辦價格，且總價創住宅租賃新高。賴志昶分析，此社區鄰近捷運象山站及台北101，商業機能完整，加上由知名飯店管理，滿足外國高階主管對豪宅式服務的需求，租金支撐力強。

同時，松山區「文華苑」與大安區「敦南御所」等豪宅也有租賃交易，月租總價約44至53萬元。賴志昶指出，這類高租金豪宅的投報率普遍偏低，像「文華苑」5樓戶租金投報率不足2%，屋主出租主要是為了部分補貼高昂持有成本，而非追求高投資報酬。