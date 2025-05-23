志強股東會／通過配發6.17元股息 陳維家續任董事長

全球足球鞋製造龍頭志強-KY（6768）去年每股稅後純益8.15元，股東常會23日通過配發6.17元現金股利，配發率達75.7%；以今天收盤價110.5元計算，現金殖利率5.6％，會中並完成董事全面改選，陳維家獲選續任董事長。

陳維家指出，2024年主要品牌客戶及通路商庫存調整周期告一段落，加上巴黎奧運及2025年的國際足總俱樂部世界盃，到2026年史上首次由3個國家聯合舉辦的世足賽，接續2027年亞足聯亞洲盃、2028年洛杉磯奧運等動能的推波助瀾下，需求明顯回升。

志強去年合併營收184.4億元、年增29.8%；整體稅後純益為15.9億元，年增1.96倍，每股稅後純益8.15元，再創佳績。

陳維家表示，儘管全球經濟仍存在不確定性，且面臨關稅與貿易格局變化等潛在挑戰，但志強對公司的成長軌跡與長遠發展仍充滿信心。他強調，公司的韌性來自於不斷擴展的全球製造佈局，其中印尼新廠的即將啟用，更是重要里程碑。這項策略性投資不僅強化了供應鏈，也提升即時回應市場變化的能力。

志強的產品組合，特別是在專業運動鞋方面的深耕，使公司在產業波動中仍能持續成長。這一品類在面對整體鞋業困境時，展現出卓越的韌性，而公司在此期間的成長，也再次驗證了策略與執行的堅實基礎。

陳維家強調，2026年世界盃足球賽將在美國、加拿大與墨西哥舉行，這不僅是一項全球矚目的體育盛事，更是品牌進行體育行銷的巨大機會。隨著北美市場對足球的關注日益升溫，許多品牌也將其視為史上最大規模的體育行銷舞台。

陳維家預期，這將進一步帶動足球相關產品與機能性運動鞋的成長需求，為志強和合作品牌帶來前所未有的商機。

展望未來，陳維家說，志強已成功將葡萄牙的尖端製造技術擴展至越南，對未來能與品牌夥伴共同成長充滿信心。而即將啟用的葡萄牙新廠，則是志強打造面向未來製造平台的重要一環：著重區域化生產、環保責任與智慧科技。