LINE Pay 跨境支付再下一城！進入韓國新世界名牌折扣購物中心

台灣電支業者開始推動跨境支付，行動支付@@@LINE Pay@@@宣布跨境支付版圖再擴大，與韓國「新世界西蒙」簽署合作備忘錄（MOU），共同推動台灣旅客在韓國OUTLET享受便利跨境支付體驗。即日起，台灣用戶可在新世界西蒙OUTLET「新世界名牌折扣購物中心」以LINE Pay消費支付，並可享優惠。

「新世界名牌折扣購物中心」為韓國主要OUTLET品牌，匯集高級精品與時尚品牌，擁有包括驪州、釜山、濟州等多處據點，「新世界驪州名牌折扣購物中心」則是深受遊客喜愛的朝聖地，為了讓旅客享受輕鬆自在的購物時光，特別設有從首爾江南出發的直達接駁巴士，以及從明洞、弘大出發的一日遊，而一日遊接駁專車不僅提供舒適便捷的交通服務，旅程中還有中英文導覽，旅客可享受高品質的購物體驗。

LINE Pay董事長丁雄注表示，LINE Pay在海外跨境據點的拓展策略為優先選擇台灣旅客最愛造訪的觀光景點與商店，並直接與在地產業龍頭合作，透過雙方品牌的資源挹注，更能帶給LINE Pay用戶最獨特與最優惠的回饋；攜手「新世界西蒙」拓展韓國支付據點，共同推台灣旅客在韓國OUTLET跨境支付的便利消費體驗，盡情購物的同時也能享有最優惠的獨家回饋。

為提供台灣用戶海外旅遊的最佳體驗，LINE Pay將積極拓展國際支付場域，透過整合在地消費體驗，讓用戶在海外也能享有熟悉、便利又優惠的付款服務，為台灣用戶打造無縫旅遊支付體驗。