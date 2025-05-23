志強股東會／通過6.17元現金股利 預計7月14日發放

志強-KY（6768）股東會通過去年度股利，將配發現金股利6.17元，除息交易日為6月23日，股息預計7月14日發放。

志強為國際知名運動品牌的鞋類供應商，且在專業足球鞋領域稱霸，全球每五雙足球鞋就有一雙出自志強國際，穩坐全球最大足球鞋製造商寶座。根據DataIntelo統計，全球足球運動鞋市場預計將大幅增長，從2023年約45億美元增至2032年約78億美元。代表預測期間內的年均複合成長率（CAGR）為6.1%。

志強表示，去年主要品牌客戶及通路商庫存調整周期告一段落，加上巴黎奧運及2025年的國際足總俱樂部世界盃，到2026年史上首次由3個國家聯合舉辦的世足賽，接續2027年亞足聯亞洲盃、2028年洛杉磯奧運，種種動能的推波助瀾下，需求明顯回升。

志強指出，去年合併營業額184.4億元，成長29.8%，整體稅後純益15.9億元，年增1.96倍，EPS達8.15元；股東會通過去年度股利分派案，每股配發現金股利6.17元，盈餘配發率75.7%。

志強強調， 2026年世界盃足球賽將在美國、加拿大與墨西哥舉行，不僅是全球矚目的體育盛事，更是品牌進行體育行銷的巨大機會，隨著北美市場對足球的關注日益升溫，許多品牌將其視為史上最大規模的體育行銷舞台，將進一步帶動足球相關產品與機能性運動鞋的成長需求，成為前所未有的商機。

志強表示，已成功將葡萄牙的尖端製造技術擴展至越南，對未來能與品牌夥伴共同成長充滿信心，即將啟用的葡萄牙新廠，將是打造面向未來製造平台的重要一環。