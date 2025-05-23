長榮航股東會／通過配發股息2.4元 估7月出現貨運「海轉空」效應

長榮航空（2618）23日召開股東常會，通過每股配發現金股利2.4元，配發率近45%。長榮航總經理孫嘉明表示，今年市場變數雖然比較多，然而台幣升值有助出國旅遊意願，各種成本攀升壓力，低票價很難再現；貨運的部分，期待空運搶出貨有望出現「海轉空」效應。

孫嘉明不諱言地表示，今年市場增添許多變數，包括關稅變數對於景氣衝擊等都要評估；貨運成長幅度較難預料，受惠於近期美中關稅暫時休兵，海運出貨搶櫃潮，推算清關時間表預計7月空運就有望出現「海轉空」效應。

客運市場展望，孫嘉明對於票價提出看法，根據IATA預估2025年全球客貨運需求強勁，預估營收年增4.4%，首度突破1兆美元，代表市場還是看好；受到各種成本攀升壓力，高票價將持續、低票價難再現；到目前為止的票價較2019年還成長40%，成本攀升壓力下，機票價格易漲難跌，仍舊是未來趨勢。

長榮航今年客運改艙新機加入開始服務，雖然改艙後總座位數少26個，豪經艙的價格比經濟艙的1倍，價格也是旅客較能接受，需求強勁，每條航線特性不同，平均營收預估可比原來高出10%。

川普對等關稅，已經讓全球海運市場出現意想不到多頭榮景，孫嘉明分析，這波美國百貨公司、大型賣場都出現低庫存的缺貨壓力，隨著關稅有解，都想要趕在9月開學潮、11月感恩節將貨上架，有些急單如果擠不上海運，又急著要上架，不排除近期出現「海轉空」急單效應。