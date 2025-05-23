潤泰新股東會／今年自住、置產撐盤 房市回歸基本面

潤泰新（9945）23日召開股東會，由董事長簡滄圳主持，會中通過2024年財報，並通過配發每股現金股利1.1元，潤泰新指出，今年房市自住、置產兩大買盤撐盤，房市回歸基本面。

潤泰新2024年營收318億元，年增16%，稅後純益165.62億元，年增率113.8%，每股稅後純益6.07元。潤泰新指出，去年除了指標性豪宅「潤泰敦峰」持續銷售外，完工交屋認列收入則有「潤泰信義」、「潤泰左岸生活」及子公司潤泰建設之「青田 618 」等建案。

商用不動產經營方面，CITYLINK商場持續推出多元行銷策略以吸引人流、穩定獲利，子公司潤泰創新開發之「潤泰南港玉成廣場」建案亦已完工，3至18樓簽約出租，積極創造穩定租金效益。

針對今年房市概況，潤泰新指出，第1季國內房市在央行信用管制與買盤觀望下，短線投資客不在市場後，房市就是自住、置產兩大買方撐盤，因此整體市場回歸供需基本盤，同時地震頻傳亦提升大眾對居住安全的關注，未來政府將更積極推動都市更新及危老重建政策，公司累積過去40餘年的良好信譽且財務穩健，以口碑傳遞品牌，仍具有相對優勢。

推案方面，潤泰新指出，今年預計推出3案，包括北士科「潤泰之森」、台北市中山改建案「華山松江」、「印象左岸」則為自建自售案，共105戶，預計下半年推案。

完工量方面，潤泰新指出，今年除潤泰敦峰持續銷售外，共有3筆個案可完工交，合計完工量約80~85億元，其中「潤泰左岸生活」去年已完工，上半年會將剩餘的兩成營收認列完畢，「大安富陽」預計第3季認列營收，「潤泰峰左岸」預計第3季完工，第3、4季認列營收。