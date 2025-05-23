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信立股東會／通過配發現金股利1元、股票股利2元

經濟日報／ 記者吳秉鍇/高雄即時報導

信立（4303）23日上午舉行股東會，決議通過配發每股現金股利1 元及股票股利2元，合計每股配息3元。展望2025年，信立將持續以「研發創新」與「高值化升級」為雙核心策略，聚焦環保永續與國際市場雙軸布局。

該公司股東會由董事長張祐銘主持，會中報告並通過2024年度營業報告書及財務報表案、盈餘分派方案與相關公司治理制度修訂案。信立2024年合併營業收入達3.74億元，較2023年大幅成長131.2%，稅後淨利為8.14億元，EPS達10.62元，主要受惠於完成併購普大應用材料公司，成功擴展營運規模，展現併購綜效與營運體質優化成果。

今日股東會決議通過配發每股現金股利1 元及股票股利2元，合計每股配息3元，展現公司穩健財務與股東報酬兼顧之經營方針。

信立表示，為因應全球綠色永續趨勢，持續深化環保材料研發，致力打造低碳、無毒、可回收的產品體系，透過深化與母公司永捷（4714）及關係企業的垂直整合效益，與子公司普大應材完成整合後，雙方已展現技術與市場互補優勢，除現有產品線外，公司積極開發無溶劑加工技術，並結合回收底布材料，推出具永續概念的新型環保產品，相關產品已通過GRS國際環保認證，並規劃取得國際品質及環保管理標章，以提升產品可信度與市場競爭力，爭取更多國際品牌驗證機會。

此外，信立亦推出水性環保高發泡PU材料，可望逐步取代傳統濕式撥離製程，顯著降低溶劑使用與有害排放，不僅減少環境衝擊與環保成本，更具備優異的加工性與性能表現，有助進一步提升產品附加價值與差異化優勢。

展望2025年，信立將持續以「研發創新」與「高值化升級」為雙核心策略，聚焦環保永續與國際市場雙軸布局，打造具全球競爭力的環保合成材料品牌。公司將在既有PVC 與PU產品基礎上，積極拓展新興應用領域，結合市場需求趨勢開發Recycle產品與高性能環保材料，強化新產品驗證效率與商品化時程，搶占綠色供應鏈先機。

同時透過同業策略聯盟、上下游垂直整合與資產活化，提升整體營運效率與毛利結構，並推動組織精實化與目標管理，強化庫存管控與資源配置，提升企業獲利體質，與全體股東共享永續成長成果。

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