台灣豪宅沒極限！富豪月砸78萬租房 創有實價以來最高總價

近期房市受大環境衝擊而景氣冷淡，惟租賃市場卻仍表現驚人。住商機構觀察實價，近期北市信義區知名租賃社區「新光信義傑仕堡」，3樓戶以每月78萬元出租，創有實價以來住宅租金最高總價。

大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶指出，近年來台灣經濟發展亮眼，吸引不少國外大廠進駐，加深此類豪宅出租市場的剛性需求，研判此類物件未來租金價位仍是居高難下。

根據租賃實價登錄，「新光信義傑仕堡」3樓總坪數共約304.1坪，3月底時以每月租金總價78萬元出租，租金單價約達2565.2元，不僅租金單價媲美北市知名商圈的商辦價位，總價亦創下有實價以來不含一樓戶的住宅租金總價新高。

賴志昶分析，「新光信義傑仕堡」位處信義計畫區，不僅鄰近捷運象山站，更與「台北101大樓」為鄰，有商業機能優勢加持，加上委由知名飯店業者管理，且近期台灣吸引國外大廠進駐，而北部能滿足此類外國高階主管的居住需求社區較屬少數，致使此類物件租金價位頗具支撐力道。

另觀察租賃實價，松山區豪宅「文華苑」、大安區豪宅「敦南御所」亦有租賃交易，每月租金總價約落在44~53萬元之間。賴志昶指出，此類高總價住宅租金，若比較該戶當初入手價位，租金投報率皆偏低，以此次「文華苑」5樓戶租賃交易為例，租金投報率即不到2%，不符合投資族群預期，研判此類高總價住宅會出租，屋主多不是尋求高租金報酬，僅是希望能藉由租金稍微補貼豪宅的高持有成本。