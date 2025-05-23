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社宅首度開放跨縣市申請 北北桃雄四案1,470戶6月招租

經濟日報／ 記者胡順惠／台北即時報導
本次高雄崇實安居釋出的招租戶最多達859戶。國家住都中心提供
本次高雄崇實安居釋出的招租戶最多達859戶。國家住都中心提供

國家住都中心23日舉行「幸福安居．好室到來」2025年第2季中央社會住宅招租發布會，董事長花敬群表示，中央推動「八年二十萬戶」社宅政策於去年底達標後，今年起將陸續進入「收成期」，預估全年共釋出4,593戶，將以每季公告方式規律辦理。其中首波招租案涵蓋台北、新北、桃園及高雄等四地，共計1,470戶，將於5月28日公告、6月9日起受理線上申請，10月9日抽籤，最快12月1日即可入住。

住都中心此次招租四案分別為台北市萬華區「萬華安居」、新北市三重區「五谷好室A」、桃園市中壢區「龍岡好室」、高雄市左營區「崇實安居」，房型多元，從套房至三房不等，坪數介於14至40坪間，適合單身、小家庭至多口之家，租金以「屋齡+10年」估算市場價，再依不同所得級距提供折扣，並已包含管理費，最低月租金從4,820元起。

花敬群介紹，為增加民眾選擇彈性，此次首度開放「跨縣市申請」，民眾如符合多處社宅申請資格，像是設籍地與工作地不同，得於同一輪招租中同時投件，若中籤仍僅能擇一簽約，這項新制為中央主導社宅政策後首創，預期將持續推動成為常態機制。

為照顧弱勢及在地需求，四案皆保留40%戶數予弱勢戶，另保留10%為「睦鄰戶」，提供社宅所在地區居民優先申請；並依內政部政策規劃5%戶數給基層警消，包括警察、消防、海巡與空勤人員；此外，桃園「龍岡好室」因為是軍方提供營區用地興建社宅，特別回饋5%戶數給少校以下國軍官兵申請入住。

高雄「崇實安居」為全案中戶數最多，共859戶，並為全台首座取得建築能效One+認證的住宅建案；新北「五谷好室A」則為獲市府評選為「友善工地」的優質工程，距先嗇宮捷運站步行可達；桃園「龍岡好室」位於中正市場商圈旁，採五層電梯公寓設計，具鄰里感與機能便利；台北「萬華安居」更為全台首件以預鑄工法興建之社宅，榮獲金安獎與國家卓越建築獎肯定。

針對外界關切社宅租金是否過高，花敬群也坦言，特別是在台北市，即便採折扣計算，三房型租金仍有偏高情形，住都中心已進一步下修租金，力求兼顧財務可行性與租戶負擔能力，避免社宅淪為高價空屋。

住都中心也提到，招租採線上申請，民眾可備妥身分證、戶籍、財產與所得證明，並依申請縣市是否設籍或就業就學提出佐證，為強化資訊流通，中心將於7月上線「安居好事」通知平台，提供民眾訂閱各地社宅招租消息，隨時掌握最新動態。

展望未來，花敬群預告，2025年全年將招租4,593戶，2026年4,957戶，至2027年將迎來1.3萬戶、2028年突破2.3萬戶進入高峰期、2029年還會有將近1.6萬戶。

此次招租四案的房型租金表。國家住都中心提供
此次招租四案的房型租金表。國家住都中心提供
各社宅的申請條件限制。國家住都中心提供
各社宅的申請條件限制。國家住都中心提供

萬華 花敬群 租金 社會住宅 先嗇宮

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