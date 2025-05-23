快訊

NBA／MVP亞歷山大狂轟38分 雷霆西區決賽2：0領先灰狼

睡醒驚見135公尺貨船「擱淺」自家花園 挪威男直呼：太不真實

川普干預學術 溫文儒雅的哈佛校長挺身打自由之戰

聽新聞
0:00 / 0:00

聯合報系獲INMA「最佳廣告銷售增長創意」全球首獎

聯合報／ 記者林以君/台北即時報導
聯合報系以「精明策略應對艱困時期」獲得INMA「最佳廣告銷售增長創意」類全球第一大獎。記者張宗智╱攝影
聯合報系以「精明策略應對艱困時期」獲得INMA「最佳廣告銷售增長創意」類全球第一大獎。記者張宗智╱攝影

國際新聞媒體協會（INMA，The International News Media Association）22日公布2025年「全球媒體獎（The Global Media Awards）」各類別得獎媒體。聯合報系以「精明策略應對艱困時期：數據與人工智慧如何協助媒體重奪廣告收益」，入圍「最佳廣告銷售增長創意」類，並獲得大會頒發全球第一。

聯合報系今年是連續第二年，在全球兩大新聞媒體機構INMA及WAN-IFRA，都獲得世界第一。

世界新聞媒體協會（WAN-IFRA）主辦的2025世界數位媒體大賽5月5日於波蘭克拉科夫年會上揭曉；聯合報系已榮獲「最佳AI營收策略應用」全球金獎。

INMA今天舉行的「全球媒體獎」是另一個吸引全球媒體競逐的國際性新聞媒體大賽。INMA自1937年起，舉辦全球性的新聞獎。近年來這個獎項因應媒體數位化生態改變，增加獎勵在媒體市場根本性變化下的商業模式，訂閱及付費收益平台的不同嘗試與應用，目的是讓新聞業持續發揮影響力。

聯合報系今年在INMA參賽作品共入圍三項，分別是「aiAssist : 智慧策展-新聞室AI應用服務，凝聚新聞價值核心」入圍「最佳訂閱增長倡議」、「最佳 AI 生產應用」兩類。「精明策略應對艱困時期：數據與人工智慧如何協助媒體重奪廣告收益」入圍「最佳廣告銷售增長創意」類，並獲得大會頒發全球第一。

INMA今年共收到來自全球49個國家、286家媒體、合計839件參賽作品，總計198件作品入圍。經過來自26國的60位評審審閱作品後，聯合報系獲得肯定。

聯合報系以數據驅動內容策略的核心系統Curate X，自2021年啟動以來，即以「主題共識地圖」為架構，結合訂閱、完讀、互動、交叉瀏覽等多源行為資料，建立出一套能被新聞室日常運作接受的決策輔助模型。

除了前端應用，也逐步將aiAssist應用拓展到多元內容業態，包含行銷、商業內容、影音、產品開發等單位，都能使用同一套共識分類與指標定義，討論內容效益與目標達成。這讓「內容」不再只是編採部門的責任，而成為整體經營共識的一部分。

聯合報數位版已連續四年參加全球兩大媒體協會組織（INMA及WAN-IFRA）並締造台灣紀錄。

2022年聯合報數位版入圍國際新聞媒體協會（INMA）所設的「最佳訂閱制利基產品」及「最佳新聞室轉型創新方案」，並在後者獲全球第三名。

2023年聯合報數位版參加WAN-IFRA最佳訂閱制計畫競賽，以亞洲冠軍晉級世界賽，最後獲全球Top 5。

2024年聯合報系以「破解密碼 : 數據驅動策展計畫如何重塑訂閱成長」獲得WAN-IFRA亞洲及世界冠軍，同一作品也獲得INMA世界第一。

聯合報系以「精明策略應對艱困時期」獲得INMA「最佳廣告銷售增長創意」類全球第一大獎。世界日報社長張宗智（右）從主辦單位接下獎座。法國巴黎著名保守派雜誌「觀點(Le Point)社長兼執行長Renaud Grand-Clément為聯合報系拍下值得慶賀一瞬間。攝影╱Renaud Grand-Clément
聯合報系以「精明策略應對艱困時期」獲得INMA「最佳廣告銷售增長創意」類全球第一大獎。世界日報社長張宗智（右）從主辦單位接下獎座。法國巴黎著名保守派雜誌「觀點(Le Point)社長兼執行長Renaud Grand-Clément為聯合報系拍下值得慶賀一瞬間。攝影╱Renaud Grand-Clément
聯合報系以「精明策略應對艱困時期」獲得INMA「最佳廣告銷售增長創意」類全球第一大獎。世界日報社長張宗智（右）從主辦單位接下獎座。法國巴黎著名保守派雜誌「觀點(Le Point)社長兼執行長Renaud Grand-Clément為聯合報系拍下值得慶賀一瞬間。攝影╱Renaud Grand-Clément
聯合報系以「精明策略應對艱困時期」獲得INMA「最佳廣告銷售增長創意」類全球第一大獎。世界日報社長張宗智（右）從主辦單位接下獎座。法國巴黎著名保守派雜誌「觀點(Le Point)社長兼執行長Renaud Grand-Clément為聯合報系拍下值得慶賀一瞬間。攝影╱Renaud Grand-Clément

廣告收益 國際新聞

延伸閱讀

台北電影節揭曉「非常新人」名單 金馬得主愛女入選

大葉大學生改造白色恐怖偵訊室 入圍文資創意獎

「我家的事」全家一起入圍！四貼騎摩托車　台灣的情感

高美濕地自然與工業的對話 大葉兩作品入圍森獎決選簡報

相關新聞

聯合報系獲INMA「最佳廣告銷售增長創意」全球首獎

國際新聞媒體協會（INMA，The International News Media Association）22日公布...

慧洋股東會／通過調高股利 每股配發現金股利由4.5元提高到5元

慧洋-KY（2637）小股東意外驚喜，23日股東會順利通過調高股利。小股提議案要增加股利案，每股配發現金股利由原來的4....

搞懂銀行核貸邏輯 房貸搶到最高成數！專家：收支比、負債比大不同 年收入差近倍

房價居高不下、房貸政策趨嚴，對許多首購族而言，現在買房是一場需要精算與理解制度的挑戰。「阿宅地產顧問」蕭大立表示，由於央行加強金檢，部分銀行核貸條件從衡量「負債比70%」調整為「收支比200%」，代表月收入至少需為支出總額的兩倍，才可能取得最高成數貸款。想依傳統「333原則」讓每月房貸負擔在1/3以下已難實踐，他提供一套簡易公式，先評估自身每月可負擔房貸出發試算，快速推估能買到的房屋總價。

大師論壇6月20日登場／皮薩里德斯展望全球經濟

經濟日報、華南金控、合作金庫銀行共同主辦的「2025大師論壇」，將於6月20日登場，特地邀請2010年諾貝爾經濟學獎得主...

統一超推訂閱制 讓顧客願意掏錢

7-ELEVEN會員數已來到1,850萬，在零售業名列前茅，統一超今年4月中旬再推「OPEN!PRIMA」會員訂閱制。統...

統一全新百貨商場 砸錢大改造

統一集團在信義誠品舊址打造的全新百貨商場「Dream Plaza」持續推進，董事長羅智先昨（22）日表示，工程「緊鑼密鼓...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。