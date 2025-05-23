聯合報系獲INMA「最佳廣告銷售增長創意」全球首獎

國際新聞媒體協會（INMA，The International News Media Association）22日公布2025年「全球媒體獎（The Global Media Awards）」各類別得獎媒體。聯合報系以「精明策略應對艱困時期：數據與人工智慧如何協助媒體重奪廣告收益」，入圍「最佳廣告銷售增長創意」類，並獲得大會頒發全球第一。

聯合報系今年是連續第二年，在全球兩大新聞媒體機構INMA及WAN-IFRA，都獲得世界第一。

世界新聞媒體協會（WAN-IFRA）主辦的2025世界數位媒體大賽5月5日於波蘭克拉科夫年會上揭曉；聯合報系已榮獲「最佳AI營收策略應用」全球金獎。

INMA今天舉行的「全球媒體獎」是另一個吸引全球媒體競逐的國際性新聞媒體大賽。INMA自1937年起，舉辦全球性的新聞獎。近年來這個獎項因應媒體數位化生態改變，增加獎勵在媒體市場根本性變化下的商業模式，訂閱及付費收益平台的不同嘗試與應用，目的是讓新聞業持續發揮影響力。

聯合報系今年在INMA參賽作品共入圍三項，分別是「aiAssist : 智慧策展-新聞室AI應用服務，凝聚新聞價值核心」入圍「最佳訂閱增長倡議」、「最佳 AI 生產應用」兩類。「精明策略應對艱困時期：數據與人工智慧如何協助媒體重奪廣告收益」入圍「最佳廣告銷售增長創意」類，並獲得大會頒發全球第一。

INMA今年共收到來自全球49個國家、286家媒體、合計839件參賽作品，總計198件作品入圍。經過來自26國的60位評審審閱作品後，聯合報系獲得肯定。

聯合報系以數據驅動內容策略的核心系統Curate X，自2021年啟動以來，即以「主題共識地圖」為架構，結合訂閱、完讀、互動、交叉瀏覽等多源行為資料，建立出一套能被新聞室日常運作接受的決策輔助模型。

除了前端應用，也逐步將aiAssist應用拓展到多元內容業態，包含行銷、商業內容、影音、產品開發等單位，都能使用同一套共識分類與指標定義，討論內容效益與目標達成。這讓「內容」不再只是編採部門的責任，而成為整體經營共識的一部分。

聯合報數位版已連續四年參加全球兩大媒體協會組織（INMA及WAN-IFRA）並締造台灣紀錄。

2022年聯合報數位版入圍國際新聞媒體協會（INMA）所設的「最佳訂閱制利基產品」及「最佳新聞室轉型創新方案」，並在後者獲全球第三名。

2023年聯合報數位版參加WAN-IFRA最佳訂閱制計畫競賽，以亞洲冠軍晉級世界賽，最後獲全球Top 5。