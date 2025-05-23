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福壽股東會／通過配發現金股利0.5元

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北即時報導
福壽23日舉辦股東會，通過2024年盈餘分派案承認案，發放每股現金股利0.5元。福壽/提供
福壽23日舉辦股東會，通過2024年盈餘分派案承認案，發放每股現金股利0.5元。福壽/提供

福壽實業（1219）23日召開2025年股東常會，通過2024年盈餘分派案承認案，發放每股現金股利0.5元，以2024年每股盈餘0.53元來看，配發率94.3%；而以22日收盤價15.8元計算，現金殖利率約為3.16%。

福壽表示，本案已授權董事長訂定配息基準日、發放日及相關事宜，除息交易日則待決定後公布。

此外，本次股東會並通過修訂「公司章程」案，明定公司年度如有獲利，應提撥百分之二為員工酬勞，並自員工酬勞實際提撥金額中，提撥0.7%為基層員工分派之酬勞，預計今年的盈餘分派就會依照修改後的公司章程發放。

股東會 股利 福壽實業

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