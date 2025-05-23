福壽股東會／通過配發現金股利0.5元

房價居高不下、房貸政策趨嚴，對許多首購族而言，現在買房是一場需要精算與理解制度的挑戰。「阿宅地產顧問」蕭大立表示，由於央行加強金檢，部分銀行核貸條件從衡量「負債比70%」調整為「收支比200%」，代表月收入至少需為支出總額的兩倍，才可能取得最高成數貸款。想依傳統「333原則」讓每月房貸負擔在1/3以下已難實踐，他提供一套簡易公式，先評估自身每月可負擔房貸出發試算，快速推估能買到的房屋總價。

2025-05-23 07:45