東元五度獲 S&P 永續年鑑 榮登全球 Top 1%

東元電機（1504）22日於台北舉行的S&P永續年鑑頒獎典禮上，第五度榮獲標普全球2025年《永續年鑑》肯定，並獲頒全球Top 1%卓越企業殊榮，成為台灣僅有的11家入列企業之一。

董事長利明獻表示，公司以綠色創新為核心，持續獲得國際肯定，展現永續實踐的領先地位。展望未來，東元將持續以電氣化、智能化與綠色能源為主軸，攜手全球夥伴打造兼具韌性與永續價值的產業生態系。

此次頒獎典禮為標普全球首度在台灣舉辦。值得注意的是，標普全球2025年《永續年鑑》評比依據企業永續評估（CSA）的ESG分數，從環境、社會與公司治理三大面向全面檢視企業永續發展能力。

除了第五度入選《永續年鑑》全球Top 1%卓越企業，東元更連續五年入選道瓊斯領先新興市場指數，並在新興市場機電類股中蟬聯ESG評鑑第一名。

東元指出，公司已將永續理念內化為經營核心，並訂定2050年全集團淨零排放目標。近年來，東元持續推動廠房減碳與綠色能源建置，例如2024年已於美國與中國新建完成5.3MW太陽能設施，全球累計建置容量達15.046MW，持續邁向2030年再生能源發電量達總用電量30%的目標。

此外，東元導入每噸新台幣1,600元內部碳定價制度，設立「內部碳基金」支持低碳創新研發，並將低碳產品營收占比提升至73.8%。

東元表示，公司秉持與利害關係人共榮精神，透過東元科技文教基金會積極投入教育、人才培育及社會公益。每年舉辦的「淨零碳排科技國際競賽」吸引來自13國近千名師生參與，進一步擴大東元在全球的永續影響力。

標普永續評比特別指出，電機零組件及設備產業在全球能源轉型與電力基礎建設升級中扮演關鍵角色。對此，東元電機呼應表示，全集團依循「B2B2S（Business to Business to Sustainability）」理念，與ESG策略深度結合，從企業本身延伸至客戶與供應商，共同打造低碳價值鏈，進而推動整體社會永續轉型，加速邁向淨零未來。