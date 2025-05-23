新鮮人求職面試加分條件 外語履歷、名校光環企業青睞

自五月份下旬開始，Z世代畢業生即將走出校園、踏入職場，具備什麼優勢條件的新鮮人，較能夠在求職面試時脫穎而出呢？根據yes123求職網23日發布的最新調查顯示，「外語履歷」和「七名校光環」會有加分作用。

調查顯示，有63.4%的企業指出，新鮮人如果附上外語履歷，會有加分作用；還有面試今年求職的新鮮人時，如果是「台大、政大、清華、陽明交大、成大、台科大、北科大」這七校畢業的學歷，也有44.6%的企業表示，會提高錄取意願，且有57%的資方透露，願意提高新鮮人起薪水準。

同時，還有47.6%的公司也表示，如果附上影音履歷，同樣「會有」加分作用。而且更特別的是，甚至有四成九的企業，希望新鮮人能附上個人社群網站的連結或帳號。

而針對開放「無經驗」可應徵的一個職缺，企業則估計，平均得過濾38.5份履歷，才有可能找到一個適合的人選，略少於去年的40份，以及前年的41.2份。

yes123求職網發言人楊宗斌解讀，由於想更了解「九年級生」、「千禧世代」的社會新鮮人，企業藉由平時網路上的「留言、照片、影音」，提前或更深入了解該求職者，推測他是否適合企業文化、行業屬性，或者符合應徵職務所需要的某些性格特質。

因此對於求職者的「徵信」方式，目前新趨勢，就是透過網路搜尋方式：除了藉以查證學經歷的真偽，也針對社群網站發文、回文情況，評估這位新鮮人可能具備的職場性格、處事態度。

上述「畢業季招募與求職禁忌調查」，是由yes123求職網於2025年5月7日到5月20日，以網路問卷進行抽樣調查，企業有效問卷共1,056份，信心水準為95%，誤差值為正負3.02%。