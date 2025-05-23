Z世代求職意向出爐 期待薪資逼近4萬元、近五成考慮兼職

畢業季即將來臨，新鮮人陸續步出校園，根據1111人力銀行23日發布的最新調查顯示，新鮮人對於薪資的期待值快速拉升，從去年的37,213元大幅成長3%，達到38,317元，逼近四萬元大關。

1111人力銀行發言人曾仲葳表示，從新鮮人對薪資的期待值，可以看出物價持續上漲，對初出茅廬的新鮮人帶來極大壓力。根據主計處最新公布的消費者物價指數，前4月CPI平均年增幅2.15%，其中商品類漲2.24%，服務類漲2.09%，整體通膨仍超過2%的警戒線。而基本工資連年調漲，再加上產業缺工嚴重，推升雇主提高聘雇人員的薪資，讓準備投入就業市場的新鮮人大膽提高期待薪資。

值得注意的是，有近五成（47.8%）的新鮮人考慮以兼職取代正職工作，原因包括：工作時間彈性（54.5%）、尚在尋找未來方向（41.8%）、不想當社畜（40%）、兼職時薪高（32.7%）、兼職壓力較小（29%）。

曾仲葳分析，Z世代普遍重視工作與生活平衡，導致求職意向改變，再加上基本時薪連年調漲，許多年輕人認為多做幾份兼職收入不比朝九晚五的正職差，還能擁有更彈性的時間與較小的工作壓力，因此讓考慮以兼職取代正職工作的新鮮人比例幾乎快超越正職工作者。

目前在1111人力銀行的資料庫顯示，打工、兼職的工作機會數有將近15萬筆，當中不乏「幸福企業」認證廠商，對於想找兼差/打工的新鮮人絕對友善，新鮮人求職也可以善用1111推出的AI工具「AI小精靈」，縮短找工作的過程。

此外，該份調查還發現，在今年的畢業生當中，有六成六規劃未來要投入職場，14.2%選擇繼續升學、8.2%報考公職、6%希望出國升學，也有5.2%的人計畫創業。在決定投入職場的新鮮人中，有40.9%已經找到工作，30.6%已經開始投遞履歷，僅有5.6%尚未開始求職準備。

上述「新鮮人就業現況」調查，是1111人力銀行針對應屆畢業生求職會員進行立意抽樣，調查時間2025年5月8日到5月22日，總計回收1,330份。