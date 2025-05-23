慧洋股東會／通過調高股利 每股配發現金股利由4.5元提高到5元

慧洋-KY（2637）小股東意外驚喜，23日股東會順利通過調高股利。小股提議案要增加股利案，每股配發現金股利由原來的4.5元提高到5元，以昨日收盤價64.1元計算，股息殖利率為7.8%。

慧洋-KY董事長藍俊昇表示，目前旗下船舶以指數連結型租約為主，面對未來大環境的高度不確定性，持續關注全球政經局勢變化以及散裝市場狀況，彈性調整船隊配置或以遠期運費市場避險，審慎因應，對於盡量是常展望很有信心，慧洋業績將跟著受惠。

展望後市，藍俊昇進一步表示，面對未來國際環保法規趨嚴，以及散裝新造船訂單趨緩，慧洋-KY對於散裝運力供給面仍抱持樂觀態度，只要市場需求回補、或因貨物轉運而增加船舶周轉率，均將帶動運價指數回升。