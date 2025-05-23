臺灣 KUMON 五十年 董座趙文瑜推新書《不教而教的力量》

適逢全球教育品牌KUMON創立七十週年、臺灣KUMON邁向五十週年，臺灣KUMON總代理孔孟文化事業有限公司董事長趙文瑜推出全新著作《不教而教的力量》，以其多年育兒實踐與教育領導歷程，詮釋「教育的真正意義」。

趙文瑜表示，教育的意義不在於給予知識，而是有方法的建立自信、有目的的培養能力，從幼兒時期奠定安全感、學齡前培養習慣，陪伴的過程中，持續鍛鍊孩子「由內而外、自發成長」的學習旅程，這是KUMON始終堅持的教育理念：培養孩子終生學習、獨立思考與解決問題的能力，這才是面對未來最深遠的力量。

KUMON的核心理念就是「我們的一切都是從『錯不在孩子』這一點開始的。《不教而教的力量》可以證明任何一個孩子，只要找對學習的起點、教材和方法，都可以重新找回自信、變成樂於學習的孩子。」

趙文瑜表示，我們所追求的不僅僅是培養數學、國語、英文的學力和提高成績。儘管在這方面確實也取得了前所未有的成果。但是「KUMON公文式教育」的真正核心價值是透過超越學年的學習過程，培養孩子自學自習的態度和習慣，讓孩子不斷有機會體驗自學的喜悅，以及能夠憑藉自身能力前進的喜悅。

KUMON的「不教而教」，到底教還是不教？董事長趙文瑜述一步說明，所謂的「不教而教」是指KUMON老師不會一開始先進行講解說明，而是讓學生先做了以後，才能確認學生不會或不懂的地方在哪裡。即使相同的題目，每個人不會或不懂的地方皆不相同，老師再以學生易懂又簡潔的方式教導，教完後學生可以往下書寫，不會再回頭問老師的個別指導法。

KUMON的學習方法從來不是填鴨式灌輸，而是引導孩子面對問題、找到問題，並最終到自己解決問題。這一理念，也正是從「不教」到「點燃」的精髓所在。

董事長趙文瑜分享，在KUMON的教室裡，每一位孩子都在自己的座位上，專注進行學習——有人正在數數，有人正挑戰微積分。而老師不急著解釋，而是站在孩子身旁，觀察他是否正處於思考與突破的歷程中，就是「不教而教」的實踐。

董事長趙文瑜強調：「教育的真正目的不是孩子學會了什麼，而是讓孩子相信『我可以學會』，並具有『我想要學』的動力。」