房市利空罩頂竟打不到這10大重劃區 這區今年狂漲26％

據591新建案統計2025年前四月全台重劃區的房價變化，前十名地區，均有一至二成漲幅，漲幅第一的為高雄橋頭區高雄新市鎮，從去年3字頭一口氣漲到4字頭，年增26%，堪稱「蛋白熟成蛋黃」的最佳案例。緊追在後的台中西屯十二期重劃區及新北林口新市鎮，單價雙雙達6字頭，年增達21%、17%，完全無懼這段期間房市的風風雨雨。

591新建案分析，現階段受政策利空、市場信心薄弱等衝擊，多數重劃區來人降至冰點，買氣更是慘兮兮，即便如此，房價還是沒有出現想像中的「大場面」，最多是開價回歸區域行情，甚至是業者為了去化舊案、擴大讓利的操作，部分自帶聲量的區域，在話題支撐下價格依舊堅挺，消費者想撿便宜可得再等等。

高雄新市鎮過往受限地理位置，且機能尚處發展，採買上仍需仰賴楠梓、橋頭等市區機能，算是相對冷門區域。如今因捷運紅線途經，再加親民3字頭價位，又有橋科等題材增添房價想像空間，都能獲得吸引北高雄首購及置產族青睞，今年則在「達麗世界學」等個案交易帶動下，單價快速站上4字頭，不輸高雄其他蛋黃區。

相較七期、水湳經貿等知名熱區，位在同樣台中西屯區的亞軍十二期重劃區，卻顯得低調許多，然而在兩大高價區環伺下補漲效應明顯，且因土地飽和、新案供給有限，進一步推升房價力道，短短一年每坪就漲了近11萬元，相當驚人。

林口新市鎮自機捷通車後迅速成為北台灣房市當紅炸子雞，此次漲幅最大的落在中段家樂福生活圈，目前當地在線個案高達22筆，且有逾萬戶的銷售規模，是主要熱區之一，今年在「原森TWIN TOWERS」、「九揚華樂」等交易拉抬下，均價直逼7字頭，隨著就業及建設持續兌現，當地行情仍有望繼續走揚。

前十名地區中，房價最貴的七期重劃區、江翠北側重劃區G，兩區單價皆站穩8字頭，年漲都超過1成。以前者來看，雖然貴為台中豪宅指標區域，房價本來就貴鬆鬆，但除了原本「聯聚玉衡大廈」、「寶璽天讚」等高總價新案外，近期開始有「市政壹號廣場」等小宅成交，進一步墊高區域行情。

另外位在新北板橋的江翠北側重劃區G，由於水岸宅及一橋之隔到北市等優勢，再加上板橋市區新案稀缺，都讓該區房價三級跳，目前如「九欣觀宸」在內等預售案，均價普遍站穩8字頭，部分高樓層甚至能突破9字頭，未來是否能成為江翠北側各區率先衝破百萬大關的區塊，值得期待。