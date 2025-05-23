鳳凰旅遊迎夏折扣最大檔 最高每人減1萬元

全台最大夏季旅展「TTE台北國際觀光博覽會」於5/23～5/26登場，全台首家上市旅行社鳳凰旅遊，特別針對暑假檔及秋冬團體大手筆推出超狂優惠，不但是夏季旅遊搶訂入手的最佳時機，預購賞楓、極光、跨年團等也絕對可以省荷包。

為回饋旅客上半年的熱情，鳳凰祭出國外團體每人減１萬～2千元不等的限時優惠，更推出歐洲線限定團「100歐大方送」活動，報名歐洲限定團就送100歐元現金零用金。

眾多驚人優惠包括北歐極光限定團折扣高達1萬，安排入住最夯的極光玻璃屋、而親子家庭到熟齡族都愛的郵輪假期，限定航次艙等享「三人同行、一人免費」，而高端極地旅遊「南極」，旅展現場優惠每人下殺高達10萬元！除了琳瑯滿目的折扣，鳳凰還準備現場成交禮～出國最好用的「行李收納袋」，讓消費者開心帶回家，此外，多家信用卡也有豐富的旅展限定滿額刷卡禮，走一趟旅展現場下單、準沒錯。

歐洲旅遊專家-鳳凰旅遊，特別推出「100歐大方送」活動，報名歐洲限定團就送100歐元現金零用金，不用抽，現金直接送（於出發前機場集合時領隊現場發放）；此外，熱門路線義大利則推出「100歐俱樂部」抽100歐零用金活動，針對7-10月出發義大利單國限定行程，每10位報名繳訂即抽出1名贈送100歐零用金，20位抽出2名，依此類推（於旅行前說明會時抽出），可說是史上中獎率最高，勢必引起話題與搶購潮。

極光旅遊近兩年絕對是大熱門，「幸福極光~北歐破冰船帝王蟹10天」精心安排入住超夯的極光玻璃屋2晚，舒舒服服的窩在床上看極光，並享限定團每人減１萬元。夏日避暑首選的「德瑞雙峰會10天」、「德瑞三大名峰13天」，安排九月慕尼黑啤酒節狂歡，以及「克斯蒙」唯美十六湖之旅，皆有限定團最高第二人減6千元不等的折扣。

此外，超進化版「希臘愛琴海三島11天」，安排三次米其林並住五星，享限定團最高前10名每人減1萬，鳳凰經典奧捷10天、印象法蘭西、西班牙摘星及航向葡萄牙11天，則有限定團最高第二人減6千元的魅力折扣。

九到十月的加拿大楓葉季，機位珍貴，行程搶翻天，市場唯一最完整賞楓的「為您楓狂-美加東五大賞楓區14天」堅持安排唯美五大賞楓區，另有三大賞楓區的加東11天行程，皆大手筆促銷，享第二人減１萬元。

近年來磁暴引發全球追極光，熱門的黃刀鎮極光之旅，鳳凰不但安排黃刀鎮包車可隨時調整賞極光區域，追極光如虎添翼，更安排黃刀鎮三晚及入住露易斯湖城堡飯店，旅展享限定團最高第二人減6千元。

還有暑假最受親子歡迎的美西大峽谷瑪利歐，限定團第二人減6千，叫好叫座的金旅獎加拿大慢遊10天，保證入住露易絲湖城堡 2 晚，限定團第二人減3千；南美的「秘魯.馬丘比丘12天」第二人減１萬元、「墨西哥可可夜總會亡靈節10天」(10/31僅一團)享第二人減8千元，「秘魯.玻利維亞.智利16天」第二人減1萬5千元。

鳳凰一向叫好叫座的土耳其路線，限定團最高每人減１萬元，超夯胡蘿蔔小鎮10天只要64,900起，還有番紅花城及土東新品多元化選擇！秋冬是埃及的最佳旅遊季節，酷熱減緩，相對舒適，「悠遊埃及紅海13天」驚喜特價89,900起，再享第二人減１萬，不但入住五星飯店，還暢遊埃及最新大埃及博物館。

而南半球的紐.澳季節與台灣相反，「私房行程-紐西蘭長相思13天」搭紐航直飛，享龍蝦鮑魚.馬爾堡酒莊，限定團第二人減8千；榮獲品保優旅選的「東澳全覽~美夢成真9天」限定團最高第二人減１萬元，不但安排大啖廚師帽美食及法式料理，還包含兩大精彩夜遊～黃金海岸螢火蟲夜遊及雪梨夜遊活動。而9.10月的南非進入最宜人的春季，迎來美翻天的紫薇花季，還安排葡萄酒列車、入住頂級太陽城，享限定團第二人減6千。

日本祕境~鳥取絕對是今年暑假必玩！台日新航線五月底開航～虎航直飛鳥取米子鬼太郎機場，鳳凰精心規劃了「山陰鳥取.島根神話5天」暢遊柯南小鎮、鬼太郎妖怪街及日本最大級砂丘，旅展優惠除享限定團第二人減３千元，兩人同行還贈送虎航限量版登機箱一只(送完為止)。此外，東京及關西三都FUN暑假5天，旅展現場享限定團第二位大人減4千元/小孩不佔床半價。

韓國線則有「好漾首爾米其林5天」吃米推、不進人蔘保肝、還暢遊新元素水原星空圖書館2.0，享限定團第二人減2千元；「首爾超值選～樂天世界.夢幻玻璃屋5天(可依航空) 」超值價17,500起，再享限定團最高第二人減3,000元。北越下龍灣、峴港、泰國曼谷、馬來西亞、檳城等東南亞限定團則享最高第二人減 2,000元。

旅客公認最適合家族出遊的郵輪假期，暑假基隆港登船的「歌詩達郵輪-莎倫娜號」推出限定航次艙等「三人同行.一人免費」優惠，讓一家大小用最划算的價格體驗豪華遊輪旅行；同樣是基隆港登船的「MSC榮耀號」，夏季航次每房減4千元，指定出發日及艙等每房再減6千，冬季航次每房減１萬元，限定出發日再享同房第三人0元。

此外，獨家日本瀨戶內海航線的「維京遊輪-伊敦號」設定為小孩止步的大人系遊輪，，全程採用高級陽台房，限定團每房減２萬元。「太陽公主號」以嶄新之姿啟航，暑假帶你暢遊愛琴海，享前十名每人減１萬元，「皇家公主號-阿拉斯加內灣11天」特惠價只要128,900起，限定團再享第二人減１萬元；被譽為海上超級娛樂城的皇家加勒比遊輪，地中海及阿拉斯加航程，也有限定團前十名每人減1萬元。

地表最動人的稀有旅程之一「南極」，絕對是夢想旅遊的極致！鳳凰安排法國頂級龐洛郵輪-北冕號，專業中文探險隊員隨團，船上可享受法國廚神美食，2026年12月出發，旅展獨享早鳥每人狂減10萬元，想一圓南極夢的朋友，心動不如行動。