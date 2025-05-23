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「健康宅」正夯 信義房屋觀察：已成室內裝修新趨勢

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
信義居家說明除甲醛專業流程，包含：高溫誘出、專利塗料分解去除、淨化、靜置。（圖／信義房屋提供）
信義居家說明除甲醛專業流程，包含：高溫誘出、專利塗料分解去除、淨化、靜置。（圖／信義房屋提供）

隨著生活品質的提升與健康意識抬頭，信義居家表示「健康宅」正成為室內裝修新趨勢，健康宅的定義是指在設計與施工過程中，從建材選用、施工工法到空氣品質控制，皆以減少污染源、提升居住安全與舒適為目標的居住空間。裝修時，除了考量空間美感與風格，更應重視建材安全與環境健康。信義居家也提出健康宅的三大裝修趨勢：綠裝修、除甲醛與防霾紗窗，只要把握這三大重點，就能打造兼具健康與舒適的理想生活空間。

信義居家首先說明，現在蔚為風潮的綠裝修，有別於許多裝潢建材所使用的油漆、接著劑與木作板材，可能釋放出甲醛或揮發性有機物（VOC），除了裝修工程本身，新添購的家具也可能是甲醛的來源。綠裝修則是能協助選用低污染建材，低甲醛、低VOC的綠建材與環保建材，並搭配專業施工工法與通風設計，能有效降低空氣污染和保持空氣暢通，特別適合家中有嬰幼兒、過敏患者及對健康有高度要求的家庭。

裝潢建材中常有的甲醛，可能造成慢性中毒、過敏、及有致癌性等危害，除甲醛可做為室內裝修後最後一道步驟。信義居家分析，坊間流傳許多如開窗通風、使用活性碳或洋蔥等植物來去除甲醛的方法，但多半只能部分消除部分氣味，實際上無法去除甲醛。而去除甲醛的方法是必須由專業團隊施作，採用專業流程，包含：高溫誘出甲醛、並用專利塗料分解去除、後續再淨化、靜置，平均需4-5個工作天方能完成。

最後，針對現代家庭普遍面臨的通風與空污難以兼顧的問題，防霾紗窗成為有效的解方。透過靜電吸附技術，防霾紗窗能有效阻擋 PM2.5、花粉與煙味，同時保有良好的通風與採光，提升居家生活的舒適度。信義居家也指出，目前市面上的防霾紗窗款式多樣，幾乎可適用各式窗型，無論是廚房、陽台或大門等區域，都能輕鬆安裝，滿足不同空間的需求。

信義居家強調，理想的居住環境不僅要兼具美感與機能，更應在設計、建材、施工到售後等各環節，進行全方位規劃，讓居住真正安心。透過對細節的堅持與專業資源的整合，信義居家建立完善的認證制度，從諮詢、設計、施工到售後保固，層層把關每一道流程，致力於協助消費者打造兼顧品質與健康的理想居所。

空污 PM2.5

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