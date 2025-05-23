重劃區房價會下修？最新統計傻眼 這區竟年漲26%

央行第七波信用管制後，不少人認為供給量大的重劃區首當其衝，房價恐明顯修正。不過591新建案統計近兩年全台重劃區房價變化，前十名地區仍有一至兩成漲幅，其中高雄新市鎮從去年3字頭一口氣漲破40萬，較去年大漲26%奪冠，較去年大漲26%奪冠。

台中西屯「十二期重劃區」年漲21%排名第二，「林口新市鎮」上漲17%排第三。其他包括淡海新市鎮、A7重劃區、青埔特區也都有13%~15%的漲幅，完全無懼這段期間房市的風風雨雨，令人傻眼。

591新建案分析，現階段受政策利空、市場信心薄弱衝擊，多數重劃區來人降至冰點，買氣更是慘兮兮，即便如此，房價還是沒有出現想像中「大場面」，最多是開價回歸區域行情，或是業者為了去化舊案、擴大讓利的操作。而部分自帶聲量的區域，在話題支撐下價格依舊堅挺，消費者想撿便宜可得再等等。

漲幅居冠的高雄新市鎮，過往受限地理位置，且機能尚處發展，採買上仍需仰賴楠梓、橋頭等市區機能，算是相對冷門區域。如今因捷運紅線途經，加上親民3字頭價位，又有橋科等題材增添房價想像空間，都能獲得吸引北高雄首購及置產族青睞，今年則在「達麗世界學」等個案交易帶動下，單價快速站上4字頭，不輸高雄其他蛋黃區。

相較「七期」、「水湳經貿」等知名熱區，同樣位在台中西屯區的「十二期重劃區」，在兩大高價區環伺下補漲效應明顯，且因土地飽和、新案供給有限，進一步推升房價力道，短短一年每坪就漲了近11萬元，相當驚人。

漲幅排名第三的林口新市鎮，今年漲幅最大的落在中段「家樂福生活圈」，目前當地在線個案高達22個且有逾萬戶的銷售規模，是主要熱區之一，今年在「原森TWIN TOWERS」、「九揚華樂」等交易拉抬下，均價直逼7字頭，隨著就業及建設持續兌現，當地行情仍有機會繼續走揚。

前十名地區中，「台中七期重劃區」、「江翠北側重劃區G」，兩區單價皆站穩8字頭，年漲都超過1成。七期雖然房價本來就貴鬆鬆，但除了「聯聚玉衡大廈」、「寶璽天讚」等高新案外，近期開始有「市政壹號廣場」等小宅成交，進一步墊高區域行情。

位在新北板橋的「江翠北側重劃區G」，由於水岸宅及一橋之隔到北市等優勢，加上板橋市區新案稀缺，讓該區房價三級跳，目前如「九欣觀宸」在內等預售案，均價普遍站穩8字頭，部分高樓層甚至突破9字頭，未來是否能成為江翠北側各區率先衝破百萬大關的區塊，值得期待。