4月預售屋買氣回溫 業者：只推大案奏效 買氣集中推升

代表北台灣新建案市場概況的「住展風向球」4月分數為45.7分，維持代表穩定的綠燈。受限於主流大案稀少、供給面收斂，反而激發部分指標案買氣，追蹤建案的每週平均來客組數與成交組數分別升至24.8組與2.7組，創下自去年9月央行第七波打炒房政策以來新高。

住展雜誌發言人陳炳辰表示，當前市況仍多變，建商推案明顯保守，新成屋4月僅推出200餘戶、月減逾600戶，規模多為20戶上下，無指標性案。預售屋推案量雖月增約30億元，但與3月同為800多億元水準，今年329檔期總推案僅約1700億元，與往年動輒兩、三千億元相去甚遠。

不過，買方資金並未缺席，對具指標性且規劃友善的個案仍積極回應，例如新北板橋江翠重劃區訴求價格合理、新店央北重劃區以小坪數低總價吸引賞屋單週破百組、成交逾20組，北市文山、中和等地亦有去年推出大案持續穩定去化，顯示買氣傾向集中、對優質案有基本信心。

雖然熱絡個案推升部分買氣，整體市況仍顯疲弱，去化時間普遍拉長至一年半載，4月待售建案數續升至1271案，創三年半新高，僅增36案，增幅較前月顯著放緩，顯示建商有意延後推案，控制賣壓。

價格方面則相對穩定，開價與成交價差距維持一成以內，建案未見讓價，但買方配合度提升，嘴喊貴、手仍出。部分小宅產品因總價誘因，單價仍居高不下；北市仍見單坪破200萬元個案，但成交主力集中在100-120萬元區間，文山、內湖等地甚至出現9字頭新案，議價空間略見鬆動。