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新四輕計畫 民團籲政策引導產能合理化

聯合報／ 記者葉冠妤／台北報導
全球石化產能過剩危機浮現，圖為高雄大林蒲石化廠。圖／聯合報系資料照片
全球石化產能過剩危機浮現，圖為高雄大林蒲石化廠。圖／聯合報系資料照片

石化業陷入全球長期產能過剩危機，推估在能源、原料成本不具利益的區域恐面臨關廠，台灣作為一次性塑膠原料出口大國，行政院卻「逆勢」在去年五月核定一千億元的中油第四輕油煉解廠更新計畫，環境權保障基金會主張參照韓國經驗，由政策引導石化產業進行產能合理化。

環境權保障基金會昨發表全球與台灣石化塑膠原料產能過剩，及全球石化「產能合理化」趨勢政策報告。環境權保障基金會副執行長許博任表示，預估到二○二六年將出現第一波的永久性關廠潮，並持續至二○三○年，歐洲、東北亞（不包括中國）規模小且老舊的石化廠有可能關廠。

南韓政府去年砸廿六億美金（約七百多億台幣）提出鼓勵石化業重組的支持計畫，鼓勵自願重組、關閉設施、出售資產、提高效率收購等，引導廠商進行產能合理化。

許博任說，但台灣還要投資一千億新增一百萬噸的乙烯年產能，等同把中油跟石化業的轉型救命錢丟到水裡。他認為，新四輕更新計畫匡列的一千億，應改以乙烯年產能「四百萬噸減Ｎ」為前提，以鼓勵石化業進行產能合理化的整併等調整，以及加速設備更新改善、氣候轉型投資，與因應公正轉型作為主要政策方向。

「擺脫塑膠束縛」全球政策顧問Christine Semee Rhee則分享全球塑膠公約談判進度。她說，談判進入如何監理上游生產的範疇，這是協商最棘手部分，也因主席文件目前未包含範疇相關條文，為八月在瑞士舉辦的第五輪談判第二階段埋下隱憂。許博任則說，全球塑膠公約談判已進入減塑治理的減產深水區，台灣仍停留在著重使用端，關注多在限塑、回收。

乙烯 中油

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