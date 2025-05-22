新悦花園酒店蟬聯全台最美飯店 再奪永續觀光旅宿大獎

經濟日報／ 記者宋健生/嘉義即時報導
新悦花園酒店蟬聯全台最美飯店，再奪永續觀光旅宿大獎，圖為酒店的親子設施。業者提供
新悦花園酒店蟬聯全台最美飯店，再奪永續觀光旅宿大獎，圖為酒店的親子設施。業者提供

第七屆「全台最美飯店」票選活動結果揭曉，新悦花園酒店不僅以獨立品牌之姿蟬聯第五年「最美飯店」殊榮，更首度奪下「最美親子享樂獎」及「最美房間獎」雙料冠軍；同時還榮獲「2025台灣永續觀光旅宿大獎」。兩大獎項雙重肯定，展現品牌在親子服務、空間設計與永續實踐的卓越實力。

由台灣永續能源研究基金會(TAISE)首度舉辦的「台灣觀光永續獎」，邀請全台觀光產業業者，藉由永續經營管理，讓觀光產業成為推動經濟發展、環境保護和促進社會福祉的積極力量。

新悦致力推動綠色旅遊，以實際行動力陸續取得GTS二星認證(Green Travel Seal)、金級環保標章旅館、國家企業環保獎銅級獎，再到「2025台灣永續旅宿獎銀獎」與「全台最美飯店」二大榮耀，多重獎項肯定下，成功讓新悅成為業界標竿的典範。

新悦花園酒店執行董事劉映雪表示，連續五年獲選最美飯店，並首度拿下永續觀光大獎，是團隊堅持「結合在地、永續經營」的成果。新悦以嘉義文化為核心，打造富含溫度的旅宿體驗，從親子設施、粵菜融合在地食材的餐飲理念，到「實境互動體驗」等深度遊程，皆呼應永續觀光精神。

劉映雪指出，雙獎樂耀的背後，是新悦堅持深耕在地與永續創新的理念，與不斷創新及精益求精的態度，新悦每位同仁以真誠與熱情的笑容，竭盡全力為每位實客創造美好的回憶，以及團隊間努力朝向同一目標努力的協作精神，獲得百萬網友支持，讓新悅獲得最大的肯定。

在提供服務內容之際，新悦仍不忘深耕嘉義在地，今年暑假推出全台首發的「小旅行大永續專案」，將嘉義獄政博物館與實境互動體驗結合，以啟發五感體驗的沉浸式文化探索，走訪全台唯一完整保存的國際級百年古蹟，以寓教於樂方式，結合視覺與聽覺的感官，帶領旅客探索嘉義這座永續城市的魅力。

新悦獨家首發的住房專案，即日起至12月31日至官網預定專案，再享嘉義首間B型企業一大醫生林的日式植藝DIY活動優惠。

另外，新悦頤粤軒秉持「吃在地、食當季」的理念，落實從產地到餐桌的永續飲食，主廚行政團隊以深厚粵菜底蘊融合在地特色，賦予菜餚嶄新風味，讓旅客從舌尖認識嘉義-「新悦菜，新粵菜」。

為慶祝新悦榮獲全台最美飯店殊榮，即日起至6月1日止，凡出示活動投票截圖畫面至頤粵軒小吃區消費，可享餐費85折(另收原價10%服務費)，活動期間提前一日預訂用餐，再享加碼好禮：二人同行即贈「冰心綠豆糕」乙份，四人起同桌則贈「手沖檜木豆花桶」乙組，與旅客共享榮耀時刻。

劉映雪說，隨著全台最美飯店五連霸的達成，新悦未來也會持續以「打造全台最美飯店」為願景，結合親子與城市永續旅遊概念，以新派粵菜為在地體驗靈魂，引領一場五感體驗的美好，堅持永續的最美，歡迎全世界的旅人回嘉旅行。

新悦花園酒店以嘉義文化為核心，打造富含溫度的旅宿體驗。業者提供
新悦花園酒店以嘉義文化為核心，打造富含溫度的旅宿體驗。業者提供

觀光 親子 榮耀

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