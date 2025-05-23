大師論壇6月20日登場／皮薩里德斯展望全球經濟

經濟日報、華南金控、合作金庫銀行共同主辦的「2025大師論壇」，將於6月20日登場，特地邀請2010年諾貝爾經濟學獎得主、英國倫敦政經學院經濟學教授皮薩里德斯（Christopher Pissarides）來台，將以「川普時代的全球經濟展望」為題發表演講。

經濟日報自2007年以來，持續邀請舉世聞名的經濟學家來台，舉辦大師論壇，針對大師經濟觀點及國際經濟情勢等，提供產官學各界最新資訊，為國家經濟政策把脈及建言。今年論壇由經濟日報、華南金控（2880）、合作金庫銀行共同主辦，富邦金控、富蘭克林華美投信、國泰世華銀行、亞洲大學協辦。

皮薩里德斯於2010年與麻省理工學院的戴蒙德（Peter Diamond）和西北大學的摩坦森（Dale Mortensen）共同得諾貝爾經濟學獎，該獎項表彰他們在失業經濟學方面的研究，特別是對就業流動與失業影響的探討。

皮薩里德斯是英國人，出生於賽普勒斯的希臘東正教家庭，1973年在倫敦政經學院獲得經濟學博士學位，自此一直在該校任教。他是英國學術院、計量經濟學會、歐洲經濟學會以及勞動經濟學家協會的當選院士，亦是歐洲經濟學會與計量經濟學會的理事會成員，並曾擔任英國皇家經濟學會理事會成員。

他專長於失業經濟學、勞動市場理論、勞動市場政策，近年來也著有關於經濟成長與結構轉型的著作。他也時常針對全球經濟局勢在媒體上發表看法，包括剖析AI對勞工帶來的影響、歐洲問題、及美國聯準會動向等。

在美國總統川普上任之後，其所祭出的關稅戰對全球帶來翻天覆地的影響，不論是產業界、經濟發展，恐將重新洗牌，不過，川普政策變來變去，近期正與各國密集貿易談判，接下來會出什麼招、各國要如何應變，難以捉摸，也對全球經濟發展帶來重大不確定。

在此關鍵時刻，特別邀請皮薩里德斯針對川普時代的全球經濟展望發表演講，並與國內專家共同座談，從國際到台灣，梳理經濟局勢最新變化。經濟日報願以「大師論壇」做為我們對台灣社會的年度獻禮，並藉此實踐聯合報系「把世界帶進台灣」的願景。