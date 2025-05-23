快訊

鮑爾安了！美最高法院裁決：Fed成員受特別保護 川普不得任意撤換

非核家園首周 供電吃緊找燃煤發電救急

統一超推訂閱制 讓顧客願意掏錢

經濟日報／ 記者嚴雅芳侯思蘋／台北報導

7-ELEVEN會員數已來到1,850萬，在零售業名列前茅，統一超（2912）今年4月中旬再推「OPEN!PRIMA」會員訂閱制。統一超董事長羅智先昨（22）日首度談到「會員訂閱制」時表示，能讓顧客掏錢才是有價值的會員制。

羅智先表示，付費訂閱制對超商是新嘗試，全台帳面會員數高達七、八十億（指各平台重複計算），但讓消費者願意付費獲得服務才是真正的會員，零售同業就有這樣的業者（暗指好市多），這「非常了不起」。

統一超近年積極發展OPEN POINT生態圈，為使會員體系發展更精緻，進一步推出付費訂閱制「OPEN!PRIMA」，作為專屬會員身份象徵，不僅可加速點數累積與提升活躍度，也有助鞏固高貢獻會員族群。

羅智先坦言，付費訂閱制和超商過去在會員經營上，有很多運作和概念不一樣，目前超商還在學習階段，對有繳會員費的會員該提供什麼樣的服務，才能滿足他們的需求，內部持續討論與調整，期望建立出一套真正能讓會員感受到價值的服務模式。

零售業 超商 羅智先

延伸閱讀

統一超股東會／受關稅、匯率影響 董座羅智先：看景氣一年比一年辛苦

統一 Dream Plaza 進度曝光！羅智先親揭：改造金額以10億元為單位

統一超董座羅智先談會員訂閱制 罕見點名！零售同業只服「這一家」

Google I/O開發者大會 秀出最強大AI搜尋

相關新聞

大師論壇6月20日登場／皮薩里德斯展望全球經濟

經濟日報、華南金控、合作金庫銀行共同主辦的「2025大師論壇」，將於6月20日登場，特地邀請2010年諾貝爾經濟學獎得主...

統一超推訂閱制 讓顧客願意掏錢

7-ELEVEN會員數已來到1,850萬，在零售業名列前茅，統一超今年4月中旬再推「OPEN!PRIMA」會員訂閱制。統...

統一全新百貨商場 砸錢大改造

統一集團在信義誠品舊址打造的全新百貨商場「Dream Plaza」持續推進，董事長羅智先昨（22）日表示，工程「緊鑼密鼓...

標普全球永續年鑑／第一金深耕 ESG 成果豐

國際永續評比機構S&P Global以2024年CSA分數（即DJSI指數）為認定標準，公布2025年永續年鑑（The ...

標普全球永續年鑑／台新金 蟬聯銀行最高榮譽

標普全球2025年永續年鑑在2月揭曉了780家入選企業，台灣企業共有69家企業入選，顯見台灣產業永續發展推動居世界翹楚地...

標普全球永續年鑑／國泰金 保險業全球Top 10%

國際級永續評比機構標普全球（S&P Global）首度在台舉行「2025年標普全球永續年鑑表彰典禮」，國泰金控從全球逾7...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。