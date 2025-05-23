統一超推訂閱制 讓顧客願意掏錢

7-ELEVEN會員數已來到1,850萬，在零售業名列前茅，統一超（2912）今年4月中旬再推「OPEN!PRIMA」會員訂閱制。統一超董事長羅智先昨（22）日首度談到「會員訂閱制」時表示，能讓顧客掏錢才是有價值的會員制。

羅智先表示，付費訂閱制對超商是新嘗試，全台帳面會員數高達七、八十億（指各平台重複計算），但讓消費者願意付費獲得服務才是真正的會員，零售同業就有這樣的業者（暗指好市多），這「非常了不起」。

統一超近年積極發展OPEN POINT生態圈，為使會員體系發展更精緻，進一步推出付費訂閱制「OPEN!PRIMA」，作為專屬會員身份象徵，不僅可加速點數累積與提升活躍度，也有助鞏固高貢獻會員族群。

羅智先坦言，付費訂閱制和超商過去在會員經營上，有很多運作和概念不一樣，目前超商還在學習階段，對有繳會員費的會員該提供什麼樣的服務，才能滿足他們的需求，內部持續討論與調整，期望建立出一套真正能讓會員感受到價值的服務模式。