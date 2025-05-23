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統一全新百貨商場 砸錢大改造

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北報導

統一集團在信義誠品舊址打造的全新百貨商場「Dream Plaza」持續推進，董事長羅智先昨（22）日表示，工程「緊鑼密鼓，萬事俱備，只欠東風」，各項作業依時程推進中，但仍須等待相關執照核發，屬於「10億元等級」的大改造。

統一集團為「Dream Plaza」投入大量資源，羅智先指出，「每個細節都要翻出來重新檢視」，資本支出相當可觀，至今花多少錢不敢看，是相當大的資本支出，「金額以10億元為單位」。

外界認為，從統一集團的投入規模，顯見集團對該案高度重視，預期「Dream Plaza」將不同於傳統百貨，不僅導入嶄新商場概念，也將成為統一集團零售轉型重要據點之一。

此外，市場關注，統一超（2912）今年初砸下43億元購入台北內湖商辦大樓的用途，羅智先說，主要是為了解決目前集團辦公據點分散的問題。羅智先指出，未來整合辦公空間，不僅可降低交通與管理共同成本，也有助提升集團協同效益與營運效率，對整體發展具正面助益。

資本支出 羅智先 統一集團

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