蔡明忠獲頒美名譽博士

富邦集團董事長蔡明忠榮獲美國喬治城大學（Georgetown University）頒發名譽法學博士學位，並於喬治城大學法學院5月18日的畢業典禮上發表演說。蔡明忠勉勵畢業生，在AI時代應嚐試「深思慢學」，更能激發好奇心與創造力。

喬治城大學表示，蔡明忠是台灣知名企業富邦集團的董事長，集團涵蓋金融服務、電子商務等領域，蔡明忠同時也是一位慷慨的慈善家，捐贈支持喬治城大學法學院興建全新旗艦教學大樓「Tsai Hall」。此外，近年來蔡明忠也支持提供喬治城法學院全額獎學金予多位台灣學生。

蔡明忠於致詞時表示，當年他來到喬治城大學法學院就讀，是人生中第一次出國，一切事物和文化衝擊都讓他大開眼界。他肯定美國高等教育機構的優點以及國際教育所帶來的深遠影響，認為美國社會的多元性正體現在其學術機構中，提供了一種獨特的教育體驗，不僅是學術知識的傳授，更因人們的差異化使得學習環境更加豐富，這也是吸引世界各地學生來此就學的原因。

對於即將開啟人生新篇章的畢業生，蔡明忠也提出勉勵與指引，懷抱勇氣、同理心與誠信，迎接未來的挑戰與機遇，傳承知識的火炬，「請記得，這個世界廣闊且互相連結，你們的行動有力量讓世界變得更好！」

AI人工智慧為學習與探索帶來諸多便利，但他也鼓勵，「試試深思慢學，因為它往往更富含智慧與理解，也更能激發好奇心與創造力。」他也指出，面對世界的變化，終身學習對個人成長與專業發展更加不可或缺，讓人們能夠應對新的挑戰、保持競爭力，並勇於創新。「登高必自卑，行遠必自邇」，正說明了穩健學習與終身探索的重要性。

蔡明忠擁有臺灣大學法律學士學位和美國喬治城大學法律碩士學位，及東海大學名譽管理博士、天主教輔仁大學名譽法學博士、臺灣大學名譽法學博士。2012年4月起擔任美國南加州大學董事。