標普全球永續年鑑／中華電連三年亮眼

國際著名永續評比機構標普全球（S&P Global）於台北時間5月22日下午頒發2025年永續年鑑（Sustainability Yearbook）表現卓越企業，中華電信（2412）連續三年ESG分數榮獲全球電信產業前5%，在22項永續評比指標中，共13項達全球電信業最高分，更受邀分享企業永續實踐。

2025年標普全球永續年鑑依企業永續評比（CSA）得分作為篩選基準，獲選企業CSA得分需達一定標準且在所屬行業類別中的全球排名前15%，今年共7,690家企業被納入永續年鑑之篩選，最終僅780家企業獲選，競爭激烈。

標普全球透過資本市場的影響力，驅動更多企業落實永續責任，今年首度在台灣舉辦永續年鑑表彰典禮，重量級頂尖企業雲集，中華電信受邀分享企業永續實踐。

中華電信在22項永續評比指標中，共13項達全球電信業最高分，此外，以全球資本額達美金25億以上的全球大型電信業者來看，中華電信分數從全球業者中脫穎而出，三度以TOP 5%頂尖永續企業之姿獲標普全球肯定，同時也蟬聯道瓊最佳表現指數（前身為道瓊永續指數DJSI）世界成分股及新興市場成分股，穩占國際級領導地位。

中華電信指出，中華電信展現強大永續競爭力與執行力，在AI加速數位轉型浪潮之下，以AI技術驅動永續轉型，秉持創新創價精神，致力於資訊的透明化、即時性與公平揭露，協助利害關係人全面瞭解公司營運策略、財務績效與永續發展。

中華電信推動永續轉型，對內，除高階主管變動薪酬與ESG績效連結並在2025年提升至30%，也導入內部碳費機制，鼓勵各部門科技減碳與節能創新；對外，攜手75家關鍵供應商邁向淨零永續，並結合ICT核心技術開發iEN智慧環境服務「能源雲」、能源集中監控中心（EOC）碳管理功能等多元的智慧環境解決方案，協助企業客戶降低營運碳排並開創商機，更將永續融入產品並取得碳足跡認證。