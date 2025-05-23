標普全球永續年鑑／遠傳評分全球第二

遠傳（4904）入選《2025標普全球永續年鑑》（The Sustainability Yearbook 2025）前5%企業之列，總評分不僅是全台電信業之冠，更高居全球電信業第二，ESG表現超越德國電信、日本軟銀、韓國SK電訊等國內外電信同業。

「2025年標普全球永續年鑑表彰典禮」昨（22）日首度在台舉辦，並正式頒獎，彰顯遠傳在永續領域的長期投入與深厚實力。

標普全球永續年鑑為全球最具權威的ESG評鑑之一，本次評比涵蓋全球62個產業、7,690家企業，最終僅有780家入選。其中，台灣僅69家企業上榜，遠傳不僅成功入選，更名列全球前5%企業，展現國際級永續領導地位。

遠傳深耕永續發展，屢獲國內外肯定。連年入選競爭最激烈的「道瓊永續世界指數（DJSI World）」，並蟬聯全球電信業第一，超過六成評分指標居產業領先位置，彰顯遠傳在國際ESG評比中的卓越表現；遠傳也連續兩年榮獲CDP「氣候變遷評比」領導級肯定，並連續四年於「供應商議合評等」中獲得A級領導等級，為全台唯一獲此成就的電信業者。

國內評比中，遠傳再次榮獲台灣證券交易所「公司治理評鑑」前5%最高榮譽，從全台1,754家上市櫃公司中脫穎而出，並已連續十一年名列前茅，顯示其在董事會職能、資訊透明度、股東權益保障與永續經營等方面皆具高度水準。

此外，遠傳也七度榮獲「台灣企業永續獎（TCSA）」十大永續典範企業殊榮，累計得獎數居全台之冠，並持續蟬聯《天下雜誌》「天下永續公民獎」電信業第一名，充分展現其全面領導力。近期更以數位與淨零雙軸轉型成果，榮獲中華民國資訊學會頒發的「李國鼎永續發展獎」肯定，再度印證遠傳在推動數位永續與低碳轉型上的前瞻實力。

遠傳表示，未來將持續強化ESG行動，結合5G科技、AI應用與綠色創新，打造數位永續生態圈，邁向淨零未來，引領台灣企業邁向永續新里程。