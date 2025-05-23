北美運價大漲 航商蓋牌接單 萬海、長榮、陽明股價同步走強

美國零售業庫存降至新低，搶運潮不斷，貨櫃輪亞洲到北美線運價繼5月滿艙後，昨（22）日全球前三大航商CMA（達飛）開第一槍，宣布調漲6月運價，美東線每大櫃（FEU）漲八成，達到7,300美元；6月15日起則不報價，市場首度傳出「只接受訂艙不報價」，等同蓋牌。

業內指出，由於當前搶艙問題，繼日前貨攬業者傳出6月北美運價，衝上每FEU 6,000美元大關，較關稅休兵前已經呈現翻倍漲。特別的是，全球航商巨擘達飛（CMA CGM）昨日對客戶發出6月運價調漲通知，其中，6月1日起美東運價每FEU喊上7,300美元，6月下旬恐續漲，貨櫃三雄動向受矚目。

貨攬業者指出，6月下旬北美線貨櫃運價「暗盤」已喊到每大櫃9,000美元，運輸鏈之亂暗潮洶湧。不過業者也說，現在6月下旬貨櫃輪的北美線艙位只開放給訂艙，價格都還沒確認，要等屆時市況再行協商。

貨櫃三雄昨日股價迎來新一波漲勢，萬海（2615）收在漲停價，長榮（2603）、陽明 （2609）同步走強。法人指出，由於新台幣升值議題，貨櫃三雄都屬於「隱藏版」資產概念股，因此也受到矚目。

北美客戶急著補庫存，大陸廠商擔心關稅風雲再起，只要訂單確認後急著找艙位出貨，全球貨櫃輪市場已經開始上演搶櫃、搶艙大戰，6月想要準時到北美的艙位，先前價格已喊到每40呎櫃6,000美元，漲幅達一倍。

根據數據顯示，在美中貿易戰5月休兵90天後，美國零售商正抓緊機會為即將到來的開學季、萬聖節及年底購物旺季備貨，美中貨運量逐漸回升。

貨櫃追蹤平台Vizion和數據供應商鄧白氏數據顯示，在美中5月12日同意大幅調降彼此關稅90天後僅一周內，從大陸往美國的貨櫃輪訂艙量就較前一周增加一倍多，達到約22.8萬只20呎標準貨櫃（TEU）。

美中同意在接下來90天內調降雙邊關稅，物流業者轉述，雖然有90天出貨期，4月川普的對等關稅政策下的太急，嚇到所有人，美國、大陸兩方在看到好消息後都急著快點出貨，才會立即就出現搶櫃、搶艙情況。目前，5月北美-遠東貨櫃已滿艙、不接新訂單，6月價格則是三級跳，且上下半月運價不同，下半月甚至有貨攬業者指出，已每FEU喊到9,000美元。