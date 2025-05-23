標普全球永續年鑑／彰銀永續經營備受肯定

彰化銀行永續發展表現卓越，獲選為S&P Global《標普全球永續年鑑》前10%成員，並受邀出席昨（22）日舉辦的「標普全球永續年鑑表彰典禮」，由副總經理陳瑞珍代表領獎，象徵彰銀（2801）在企業永續經營與環境、社會、治理方面表現受到國際高度肯定。

《標普全球永續年鑑》由S&P Global（標普全球）每年根據其「企業永續評估」，於全球62個產業、逾7,690家企業中進行評比，精選各產業中780家標竿企業納入年鑑；彰銀連續兩年入選前10%，凸顯其前瞻性策略及產業地位，並受道瓊領先指數選入世界指數及新興市場指數成分股，彰銀卓越的永續表現成為全球資金配置及經濟價值地位的核心指標之一。

近年，彰銀在氣候治理、永續金融創新、利害關係人溝通與資訊揭露透明度等多項指標均表現亮眼，於營運碳排減量及永續投融資方面持續積極作為，推出綠色存款專案、綠色及普惠金融商品服務、並發行可持續發展債券、社會責任債券及綠色債券等多項永續發展專項資金債券，透過精準規劃資金運用範疇，挹注於具環境及社會效益的執行計畫與企業，攜手客戶、投資人響應國家2050淨零排放目標。

同時，亦藉由透明可信的資訊揭露，落實永續經營，強化企業價值。

彰銀董事長胡光華表示，彰銀秉持穩健經營理念，長期落實ESG核心價值，能獲得國際權威機構肯定，是激勵該行深化永續作為的重要推力，未來將持續落實永續承諾，深化責任金融、強健公司治理，實現社會共融與環境永續的共榮發展。

胡光華進一步指出，彰銀已建立「ABCDE」核心策略：A(Action & Accountability)代表執行力與當責意識；B(Better)為優化整體營運效能的決心；C(Compliance & Customer)聚焦法令遵循與以客為本價值；D(Three Lines of Defense)建構三道防線的整合風控架構；E(ESG)為對永續金融的承諾與實踐。