標普全球永續年鑑／國泰金 保險業全球Top 10%

國際級永續評比機構標普全球（S&P Global）首度在台舉行「2025年標普全球永續年鑑表彰典禮」，國泰金控（2882）從全球逾7,690家受評企業中脫穎而出，入選保險產業類別「全球Top 10%企業」榮耀，由國泰金控副總經理翁德雁代表出席受獎。

國泰金控獲獎，顯見國泰積極落實永續作為，不斷在企業營運上追求永續競爭力，將ESG議題納入營運與投資決策過程，致力接軌世界級的永續評鑑，深獲國際肯定。

國泰金控將企業永續視為重要使命，長期聚焦「氣候、健康、培力」三大永續主軸及聯合國永續發展目標（SDGs），深耕永續經營發揮金融業影響力。在氣候議題上，國泰積極與金融價值鏈中的利害關係人溝通及合作，鼓勵台灣企業重視ESG及提升氣候韌性，打造低碳不動產生態系，擔任「智慧綠房東」購置再生能源，解決租戶難以取得綠電困難，2024年提供全台35棟大樓約1,700萬度綠電。

在健康議題上，國泰金控攜手旗下子公司關注國人身心、社會與財務健康，提供適合不同族群的金融商品與服務，健全個人財務體質，並持續強化資訊安全、防範金融詐騙、擴大金融教育工具與管道、提升大眾與弱勢族群的金融素養，促進民眾進行正確的財務決策。

在培力議題上，則從「職場培力」與「社會培力」二方面著手，致力賦能員工、青年、女性、弱勢族群等多元群體。國泰金控採行「Place for all」核心理念，透過「多元包容」、「彈性配速」措施，支持員工不同人生階段的多元角色，並重視員工福祉與身心健康，打造多元共融職場並實踐人才永續，為台灣唯一獲《富比世》「2024年全球最佳雇主」前百大排名的企業。

國泰金控在指標性的「道瓊永續指數（DJSI）」中，不僅連續七年入選最高等級「道瓊世界指數」成分股，亦持續十年入選「道瓊永續新興市場指數」成分股，更於2024年MSCI ESG評比首度獲AAA級最高評等。