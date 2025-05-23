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海運類股擁利多 後勁十足

經濟日報／ 記者黃淑惠嚴雅芳／台北報導

兩大利基助攻下，萬海（2615）、陽明 （2609）領銜漲。業內指出，主要是看好貨櫃業者高配息，高息ETF大買，另外，萬海是士林三寶之一的士紙大股東，也受惠輝達前進北士科的利多題材，而備受關注。

萬海昨（22）日股價以126.5元漲停價收盤，股價創下2022年5月以來的波段新高；陽明海運落後補漲，收盤時漲幅為4.3%，股價收86.9元；長榮日前股價率先創波段新高，昨日股價走強漲幅為1.36%，來到260元。

據了解，擁有173萬股民、規模高達4,343億元，有國民ETF美譽的國泰永續高股息（00878），即將進行上半年換股公告，此前，從發行公司國泰投信昨日最新出爐持股名單中可見端倪，其中新增萬海，為主要換股標的之一，預計將買進逾1.15萬張。

陽明海運 萬海

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