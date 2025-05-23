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標普全球永續年鑑／台新金 蟬聯銀行最高榮譽

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北報導
台新金控榮膺全球銀行業Top 1%至高榮譽，標普全球企業永續參與主管Robert Dornau（左）親頒表揚獎盃，由台新金控總經理林維俊代表授獎（右）。台新金控／提供
台新金控榮膺全球銀行業Top 1%至高榮譽，標普全球企業永續參與主管Robert Dornau（左）親頒表揚獎盃，由台新金控總經理林維俊代表授獎（右）。台新金控／提供

標普全球2025年永續年鑑在2月揭曉了780家入選企業，台灣企業共有69家企業入選，顯見台灣產業永續發展推動居世界翹楚地位。為此，昨（22）日標普全球首次在台舉辦「標普全球永續年鑑表彰典禮」。台新金控（2887）榮膺全球銀行業Top 1%至高榮譽，標普全球企業永續參與主管 Robert Dornau親頒表揚獎盃，由台新金控總經理林維俊代表授獎。

台新金控不僅是台灣銀行產業別唯一連續蟬聯此殊榮的金融機構，更已連續七年入選DJSI「世界指數」以及「新興市場」成分股雙榜，永續實踐表現獲得國際高度認可。

林維俊領獎後開心的表示，台灣企業在ESG領域的全球競爭下展現無比韌性，不論是評比成績或是入圍企業數量皆年年創下新高，台灣透過卓越的永續發展邁向全球，讓全世界都看見台灣不凡的永續價值。而台新金控在銀行產業高度競爭下，依循集團「認真、創新、永續」的核心精神推動永續，已連續七年入選DJSI「世界」及「新興市場」指數成分股雙榜，更接連兩年取得全球銀行產業別Top 1%的超凡成就，顯示台新認真推動永續的成果被世界看見與肯定。

台新金控永續長李鎮宇說明，台新落實永續推動與發展已超過十多個年頭，集團ESG永續推動，在「氣候行動、金融共榮、永續賦能」三大發展策略下積極推動，緊貼國際趨勢並具體實踐，尤其在淨零轉型成果斐然。例如台新銀行成為全台首家電廠融資100%採用再生能源的銀行、以「SME綠色金融服務平台」展現普惠及數位等面向支持中小企業邁向永續及淨零、攜手CRIF中華徵信所打造透明ESG平台，推動永續新倡議，皆是台新將永續理念融入業務的成果。

台新金控未來持續依偱國際ESG發展趨勢、恪遵金管會的永續推動及指引，並以「From Zero to Hero」的精神善盡金融業資金引導角色，號召供應商與客戶在淨零、轉型、自然與生物多樣性等議題共同前行。

淨零 永續 標普

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