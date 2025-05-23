標普全球永續年鑑／第一金深耕 ESG 成果豐

國際永續評比機構S&P Global以2024年CSA分數（即DJSI指數）為認定標準，公布2025年永續年鑑（The Sustainability Yearbook）成員，第一金控（2892）獲選排名全球銀行業前5％，已是第八度入選為永續年鑑成員，ESG（環境、社會、公司治理）執行成果亮眼，卓越表現再獲國際肯定，昨（22）日由第一金控副總經理李淑玲代表受獎。

朝向2050年淨零排放目標邁進的第一金控，依SBTi方法訂定近程減碳目標，於2024年6月獲審查通過，訂定自身營運範疇一、二減碳路徑符合全球升溫不超過1.5℃目標，至2035年預計較基準年2022年減少63％碳排量；2024年範疇一、二較基準年2022年之減碳量為3105公噸CO2e，減量14.43％，且持續透過自有營運據點取得綠建築標章、設置太陽能分行、擴大綠電採購比重及導入內部碳定價等四大減碳行動，精進氣候治理，至今已改造海內外38棟自有行舍為綠建築，且已有22處營業據點使用綠電。

第一金ESG發展策略連結核心業務，發揮金融中介者影響力，子公司第一銀行為首家簽署加入赤道原則協會（EPA）的公股銀行，公開承諾不再新增承作興建燃煤電廠專案融資等煤炭相關業務，亦持續降低對高汙染及高排碳產業投融資比重，將ESG審查因子納入投融資決策過程，更推出「永續績效連結授信專案」，自2021年到2024年底已承作478件，累計核准額度近7,000億元，至2024年底投資本國綠電及再生能源產業投資餘額達445億元，並累計完成47.6MW的太陽能電廠投資，預估每年將可減少4.76萬噸二氧化碳排放量。

此外，第一金去年投入逾1.3億元補助弱勢學童與團體、體育人才培育、食物銀行及藝文人士展演平台，並推出多元普惠金融商品，發行世界卡、里仁卡、綠活卡、宜蘭卡及桃園卡等綠色與公益信用卡，依刷卡金額一定比率捐贈回饋金從事環保及公益活動，累計捐贈金額達8.14億元。