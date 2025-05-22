電費壓力飆升住宅節能設計成顯學 建商加速建築轉型

中央氣象署連續發布高溫特報，夏季電費也即將登場，節能議題再次成為各界焦點，雖然今年4月宣布電價暫時凍漲，住宅與工業用電平均維持每度3.7556元，但背後的成本壓力並未解除。

根據台電估算，若依電價公式，合理電價應達每度4.0968元，平均調幅約9%。即使本次透過政府撥補、台電節流等手段暫時穩住電價，全年虧損仍恐達500億元。在能源成本長期居高不下、全球減碳趨勢日益緊迫的背景下，節能設計已成為建築產業無法迴避的核心課題。

業界不諱言，節能不再只是政策響應或建築評分指標的加分項目，對居住者而言，這更是與生活息息相關「看不見的成本」。

住展雜誌發言人陳炳辰指出，隨著電費逐步上升，住宅本身若能具備良好的通風與隔熱能力，就能降低對冷氣等高耗能設備的依賴，為長期住戶帶來實際的節能效益，「尤其是自住型買方，現在會更在意一間房子住個十年、二十年後所累積的用電支出」。

在住宅開發端，麗晨建設可說是中部最早投入節能設計的代表建商。多年來，持續導入現代科技工具，思考如何從建築本體著手，結合節能邏輯與設計細節，實現具備主動通風與能源效率的空間規劃，更首度將「風場模擬」納入建築規劃環節標配，堪稱中部建商中最早以現代科技改變建築風貌的領頭羊。

以八期新案「這山那」為例，地下層設計天井兼具浮力通風及自然採光，可在白天長時間以浮力原理主動引導地下空氣上排，有效提升停車空間的通風效率與空氣品質；尖峰時段則輔以機械排風系統，提高排氣效率，達成節流公共用電、兼顧通風品質與能源效益的目標。

地面、室內空間與地下室則進一步結合CFD（Computational Fluid Dynamics）風場模擬技術，詳細檢視主臥與客餐廳空間的自然通風條件，並據以調整開窗位置與導流角度，確保風速穩定、有效降低甲醛與VOC（揮發性有機物）濃度，提升居住者的空氣健康與生活體感。

麗晨建設表示，開發商不能再只是依賴設備堆疊或被動配合政策，而應從建築本體出發，如優化通風系統與空氣流動邏輯，透過空間配置與模擬技術，降低能源消耗、提升居住舒適度。這類強調設計邏輯與長期效益的住宅產品，正逐漸獲得市場重視，也成為麗晨當前實踐的重要方向。

舜元建設在節能系統的導入上，也展現出漸進且持續深化的規劃策略。6年前完工的「舜元睦森林」即導入雨水回收系統，將雨水應用於社區植栽滴灌再利用，並同步設置梯廳門口LED感應燈與外牆燈光時段控制，有效降低不必要照明所產生的能耗。

此後更在每個新案中持續延續節能配置，近年推出的「舜元境朗」、「舜元出雲」則進一步導入EMS智慧能源管理系統，可自動調控電動車充電時段，並分配社區整體用電負載，全面提升社區能源使用效率。

事實上，政府也加速全面推進節能計畫。台中市政府推動「節能路燈換裝暨維護PFI計畫」，預計2026年底前汰換26.8萬盞傳統燈具為高效節能LED燈，每年可節省約8,000萬度電、減少3.9萬公噸碳排放，等同於8萬輛汽車年排放量，並同步申請碳權減量，展現地方政府在淨零轉型上的決心與行動力。

節能設計也從基礎節流走向性能提升。例如「台中之鑽」導入與Apple總部同級的中空超白玻璃，結合LOW-E膜與斷熱層，兼顧採光與熱能阻擋，象徵節能建材應用的高度進化。

而在學術端，中興大學則攜手遠傳打造「雙微電網示範場域」，每年預估節電37萬度、減碳66萬公斤，成為AI能源管理與綠電接軌的重要試點。