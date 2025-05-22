快訊

新北晚間掀強風大雨 中和工地鷹架倒塌「現場畫面曝光」占據1線車道

東元「T Power+」船舶馬達驚艷亮相 為「保利馬壹號」量身打造

經濟日報／ 記者籃珮禎 / 台北即時報導
專為「保利馬壹號」零碳船量身打造的東元 (TECO) T Power+ 250kW 船舶專用電動馬達，於該船首次公開運作。東元提供
專為「保利馬壹號」零碳船量身打造的東元 (TECO) T Power+ 250kW 船舶專用電動馬達，於該船首次公開運作。東元提供

東元（1504）在綠色船舶動力解決方案上展現強勁實力！備受全球矚目的零碳排未來船「保利馬壹號」（Porrima P111）於22日在高雄興達港成功下水，其核心動力系統正是採用東元專為船舶市場量身打造、並於此船首次搭載的「T Power+ 250kW船舶專用動力馬達」。

「保利馬壹號」原為締造金氏紀錄的全球首艘無化石燃料環球零碳船，經升級改造後，選定東元的高效能永磁同步馬達（PMSM）作為其動力心臟。此馬達轉換效率突破98%，相較傳統柴油推進系統，能顯著降低能源消耗與維護成本，達成真正的零碳排放航行。同時，其卓越的功率密度、極低噪音與振動特性，也將大幅提升航行舒適度與操作靈敏性。

東元強調，T Power+動力系統在「保利馬壹號」上的成功搭載與運行，是台灣船舶電動化進程的關鍵一步。此高效馬達專為「保利馬壹號」等高端船舶需求設計，其高度模組化的特性，使其未來能靈活適應從通勤船、觀光船、港勤船、渡輪到大型純電船舶等多元需求，充分展現了東元成熟且具高度擴展性的商品化能力。

「保利馬壹號」的實際運行，將成為T Power+系統成熟度與推動永續航運發展潛力的最佳展示。東元表示，未來將持續投入先進船舶動力解決方案的研發，積極攜手供應鏈夥伴，共同建構台灣船舶電動化與科技綠色航運的完整產業鏈，搶占全球淨零轉型下的龐大綠色商機。

觀光 東元

延伸閱讀

IT聯手遊艇 全球首艘淨零船「保利馬1號」高雄下水

影／施振榮領軍打造零碳船 保利馬壹號今高雄下水

東方風能與Lamprell Energy合作 建造運維風機安裝船

航港局全額補助小船加裝AIS 估明年6月前裝設4609艘

相關新聞

安大略奢華出航！STARLUX x Maserati 首度合作推出頂級接送

星宇航空（2646）再度升級奢華飛行體驗，宣布攜手義大利傳奇超跑品牌瑪莎拉蒂（Maserati），推出專為安大略（ONT...

竹北華興房市夯 3房比高鐵區便宜500萬…還能看到螢火蟲

新竹縣竹北市房市持續升溫，其中華興重劃區綠地多、街廓單純，甚至能看見螢火蟲，是少數兼具生活機能與自然環境的宜居地段，逐漸...

出席「保利馬1號」下水典禮 陳其邁：展現臺灣綠能海洋科技創新實力

高雄市長陳其邁22日出席「保利馬1號」(Porrima P111 )下水典禮，肯定該船為全球首艘淨零碳排船舶，展現臺灣在...

輝達來了！亞灣商辦量縮價漲 房仲：準備先蹲後跳

鴻海（2317）去年攜手輝達（NVIDIA）於高雄軟體園區建置AI先進算力中心，為亞灣區辦公市場再添紅利，根據台灣房屋集...

「百萬名車」開進醫院開刀房！高雄榮總醫護新同事「阿幫」能搬能走還懂得借過

紓解醫護人力吃緊與工作負荷，工研院攜手高雄榮總導入醫療物流AI機器人「阿幫」，這台堪稱「百萬名車」的智慧幫手，取代傳統人工推車，是負責運送血品與衛材的快遞員，能靈活穿梭院區走廊與開刀房，還會主動禮讓醫

華航「AI 客服」上線！支援10語言 可推薦行程、計算推理

中華航空今宣布，全新升級的「AI 客服」正式上線，成為全球航空業導入生成式AI技術先驅。全新升級的AI客服，具備更強大的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。