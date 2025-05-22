東元「T Power+」船舶馬達驚艷亮相 為「保利馬壹號」量身打造

東元（1504）在綠色船舶動力解決方案上展現強勁實力！備受全球矚目的零碳排未來船「保利馬壹號」（Porrima P111）於22日在高雄興達港成功下水，其核心動力系統正是採用東元專為船舶市場量身打造、並於此船首次搭載的「T Power+ 250kW船舶專用動力馬達」。

「保利馬壹號」原為締造金氏紀錄的全球首艘無化石燃料環球零碳船，經升級改造後，選定東元的高效能永磁同步馬達（PMSM）作為其動力心臟。此馬達轉換效率突破98%，相較傳統柴油推進系統，能顯著降低能源消耗與維護成本，達成真正的零碳排放航行。同時，其卓越的功率密度、極低噪音與振動特性，也將大幅提升航行舒適度與操作靈敏性。

東元強調，T Power+動力系統在「保利馬壹號」上的成功搭載與運行，是台灣船舶電動化進程的關鍵一步。此高效馬達專為「保利馬壹號」等高端船舶需求設計，其高度模組化的特性，使其未來能靈活適應從通勤船、觀光船、港勤船、渡輪到大型純電船舶等多元需求，充分展現了東元成熟且具高度擴展性的商品化能力。

「保利馬壹號」的實際運行，將成為T Power+系統成熟度與推動永續航運發展潛力的最佳展示。東元表示，未來將持續投入先進船舶動力解決方案的研發，積極攜手供應鏈夥伴，共同建構台灣船舶電動化與科技綠色航運的完整產業鏈，搶占全球淨零轉型下的龐大綠色商機。