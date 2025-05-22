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林佳龍見證保利馬壹號下水 推動台帛觀光與經濟合作

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

外交部長林佳龍22日與帛琉總統惠恕仁（Surangel S. Whipps, Jr.）、保利馬公司董事長施振榮、高雄市長陳其邁，於高雄興達港共同見證「保利馬壹號」正式下水。林佳龍表示，這艘結合台灣最尖端的太陽能、氫能、風能與 AI 科技的零碳排未來船，是外交部「榮邦計畫」的重要成果之一，未來將協助帛琉發展綠色觀光與藍色經濟。

林佳龍提到，兩個月前，他曾親自參觀過仍在建造中的保利馬壹號，很高興今天見證它正式下水。他指出，這不僅是「新能源與碳權合作」與「永續觀光」兩大旗艦計畫的重要里程碑，他並與貴賓一起登船參觀船艙內部，親身體驗台灣科技領域的創新技術與實力。 保利馬壹號將前往日本參與 2025 大阪世界博覽會，並計畫再啟程前往帛琉，預計將於明年太平洋島國論壇（PIF）中亮相，成為台帛合作的具體成果，並展示「Taiwan can Help, Palau can Lead！」的願景。

林佳龍指出，帛琉總統惠恕仁在此次訪台期間，多次提到他積極推動國家發展藍色永續經濟與綠色觀光政策，保利馬壹號未來將提供觀光、醫療接駁、海岸巡邏及交通運輸等多元服務，這對於帛琉而言是一項高效且永續的移動方案。為此，惠恕仁特別重視這項計畫，不僅聘任施振榮為帛琉「國家發展高級經濟顧問」，今日更親自出席下水典禮，並率內閣成員登船考察。

林佳龍特別感謝施振榮董事長的遠見與熱情，並讚揚他在全球推動「淨零碳排」的關鍵時刻，以 80 歲高齡投入創業，集結台灣頂尖企業與技術，打造出這艘「80% 是科技、20% 是船舶」的零碳排船，展現台灣供應鏈的能量。他也期待，未來透過榮邦計畫，台灣將把這些技術移轉給海外夥伴，促進零碳排船在世界各地生產。

林佳龍強調，保利馬壹號不僅是一艘船，更是台灣在面對全球氣候變遷問題時，為地球所做出的貢獻，也讓世界看見台灣的創新實力與永續價值，並作為外交部「榮邦計畫」的具體實踐。

觀光 林佳龍 帛琉

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