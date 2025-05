林佳龍見證保利馬壹號下水 推動台帛觀光與經濟合作

外交部長林佳龍22日與帛琉總統惠恕仁(Surangel S. Whipps, Jr.)、保利馬公司董事長施振榮、高雄市長陳其邁,於高雄興達港共同見證「保利馬壹號」正式下水。林佳龍表示,這艘結合台灣最尖端的太陽能、氫能、風能與 AI 科技的零碳排未來船,是外交部「榮邦計畫」的重要成果之一,未來將協助帛琉發展綠色觀光與藍色經濟。

林佳龍提到,兩個月前,他曾親自參觀過仍在建造中的保利馬壹號,很高興今天見證它正式下水。他指出,這不僅是「新能源與碳權合作」與「永續觀光」兩大旗艦計畫的重要里程碑,他並與貴賓一起登船參觀船艙內部,親身體驗台灣科技領域的創新技術與實力。 保利馬壹號將前往日本參與 2025 大阪世界博覽會,並計畫再啟程前往帛琉,預計將於明年太平洋島國論壇(PIF)中亮相,成為台帛合作的具體成果,並展示「Taiwan can Help, Palau can Lead!」的願景。

林佳龍指出,帛琉總統惠恕仁在此次訪台期間,多次提到他積極推動國家發展藍色永續經濟與綠色觀光政策,保利馬壹號未來將提供觀光、醫療接駁、海岸巡邏及交通運輸等多元服務,這對於帛琉而言是一項高效且永續的移動方案。為此,惠恕仁特別重視這項計畫,不僅聘任施振榮為帛琉「國家發展高級經濟顧問」,今日更親自出席下水典禮,並率內閣成員登船考察。

林佳龍特別感謝施振榮董事長的遠見與熱情,並讚揚他在全球推動「淨零碳排」的關鍵時刻,以 80 歲高齡投入創業,集結台灣頂尖企業與技術,打造出這艘「80% 是科技、20% 是船舶」的零碳排船,展現台灣供應鏈的能量。他也期待,未來透過榮邦計畫,台灣將把這些技術移轉給海外夥伴,促進零碳排船在世界各地生產。

林佳龍強調,保利馬壹號不僅是一艘船,更是台灣在面對全球氣候變遷問題時,為地球所做出的貢獻,也讓世界看見台灣的創新實力與永續價值,並作為外交部「榮邦計畫」的具體實踐。