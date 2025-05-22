永昕與日本策略夥伴 攜手推進生物藥日本製造基地
永昕（4726）22日宣布，受惠日本三家策略合作夥伴，共同向日本厚生勞動省（MHLW）提出「醫療設施開發補助」申請獲得核准，該三家公司將攜手永昕推動在日本建置生物藥原料藥（DS）與製劑（DP）生產工廠。
永昕表示，本次合作夥伴Alfresa為日本藥品流通領導集團，擁有製藥事業並經營日本國內廣泛的藥品供應鏈，年營收逾新台幣6,000億元；Kidswell為知名的生物相似藥開發公司，已在日本市場成功上市銷售4個藥品；Chiome為生物藥新藥開發公司，具有豐富的抗體治療藥物開發經驗。
永昕憑藉其深厚的生物製劑開發與製造實績、GMP廠建置及運營經驗、成熟的生產技術與品管系統，並已通過多國法規單位的查廠通過，因此獲日本長期合作客戶Kidswell的肯定，邀請參與本合作案，目前四方積極討論未來合作細節中。
永昕近期捷報頻傳，先是與日本客戶簽訂了長期穩定供貨合約，現在又宣布參與日本夥伴合作案。這一連串的里程碑，不僅顯示永昕在日本市場已站穩腳步，更確立了其達到國際級水準的實力。
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